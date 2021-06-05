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達比修抹「油」？對手教頭：沒感覺異常

記者陳宛晶／綜合報導
教士隊達比修有把玩著球。（美聯社）
教士隊達比修有把玩著球。（美聯社）

教士4日以4：3險勝大都會隊，達比修先發5.1局、失2分，摘下第6勝，打擊區上繳出2打數2安打，第4局還先擺出短棒，收打敲出二壘打，連達比修都愣了一下才開始跑壘。

達比修前4局未被敲出安打，前5局未失分，好投在第6局才因挨了麥肯的兩分砲而首度失血，他再投出觸身球後退場；總教練丁格勒賽後表示，原本有意讓他投滿6局，但達比修的背部緊繃而作罷。

達比修透露，他在敲出第1支安打繞壘時，就感覺腿部有些緊繃，再敲二壘打後，不舒服的感覺更嚴重。

教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）第3局就用兩分砲幫達比修打下領先，但全壘打有運氣成分存在，這球掃向深遠中外野，中外野手威廉斯（Mason Williams）接進手套後，球卻從手套裡滾出牆外，形成一記助攻全壘打。塔提斯以17轟並列全壘打榜領先。

此役還有意料之外的話題，外界注意到達比修在投球時，有手指往手套內塗抹的動作，遭疑是否使用外部物質協助投球，而大都會總教練羅哈斯（Luis Rojas）賽後也被問到此事，但他表示並未感覺到異常。

「從我的角度看來，沒有。」羅哈斯表示，他知道大聯盟有意加強取締，但他並沒有注意到達比修有類似狀況，也沒有聽到休息室裡的任何人提出質疑。

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