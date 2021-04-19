MLB專欄／打線再不振作 洋基恐成笑柄

目前洋基 美聯墊底，上一次洋基開季打完這麼多場還在美聯墊底已經遠在30年前（1991年，9勝17敗）。年輕球迷大概很難想像當時長年積弱不振的洋基徹徹底底是球迷眼中的笑柄，那一年他們最後只拿到71勝，在美聯東區排名第五（當時有七隊）。

五年前洋基也曾在打完前14場比賽時只拿下5勝，最終他們只贏了84場在美聯東區排名第四，也是自1992年以來頭一次在美東掉到第四。就在球季開打前，幾乎所有媒體都預測洋基今年能拿下95勝以上，不但可輕鬆壓倒美東其他四隊，還將贏得美聯季後賽頭號種子。如今他們的表現卻如此荒腔走板，也難怪紐約 球迷要忍不住丟東西洩忿。

尤其洋基的失利多半可歸咎於打擊熄火，目前他們團隊OPS只有.655（美聯倒數第二），一向以全壘打火力著稱的洋基打線目前長打率甚至敬陪末座只有.354。樂觀的球迷應會認為由賈吉（Aaron Judge）領軍的謀殺打線絕不可能長期如此低迷。暫時陷入低潮的史丹頓（Giancarlo Stanton）、托瑞斯（Gleyber Torres）、希克斯 （Aaron Hicks）及烏謝拉（Gio Urshela）遲早會找回他們的打擊手感。等到洋基打線甦醒，配上他們目前防禦率只有3.64的投手陣（剛好排在紅襪的3.52之後），分區第一還不是手到擒來？

更重要的是，雖說洋基投手的團隊防禦率確屬聯盟前段（第五）。但仔細分析，其實跟往年一樣全靠王牌柯爾（Gerrit Cole）獨撐大局以及牛棚守成有功（目前防禦率2.39排名美聯第二）。其他幾位先發投手不論是初來乍到的克魯柏（Corey Kluber）或被下放的杰曼（Domingo German）無一不被轟得體無完膚。

尤其是被寄予厚望的克魯柏，三場投下來控球荒腔走板（10.1局投出7次保送，2次觸身球，1 次暴投）不說，球速比往年大幅下滑而且過往作為殺手鐧的變化球也威力大減，絲毫不見他有浴火重生回復兩屆塞揚得主身手的可能性。

扣除掉柯爾的表現，目前洋基先發投手防禦率其實高達5.56（美聯墊底）。季前媒體跟球迷所擔憂的先發投手深度不足的問題就在這十幾場比賽中暴露無遺。即便因傷久假不歸的「前王牌」塞佛里諾（Luis Severino）有辦法及時歸陣，總管凱許曼（Brian Cashman）跟總教頭布恩真的有信心憑這樣的陣容打進世界大賽嗎？

當然，在數落完這一連串洋基的不是之後，平心而論，手握強大陣容及雄厚資源的他們絕對有本錢及時導正自己迎頭趕上。也不過就在兩年前，開季打出19勝31敗、勝率甚至不到五成的國民才演出過一段跌破眾人人眼鏡的傳奇。沒有理由認為實力更加堅強的洋基會僅因一時的失利就倒地不起。

（取材自UDN聯合新聞網）