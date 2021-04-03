我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

影／惱羞？主播飆罵MLB球迷：你是不懂球的白癡

體育新聞組／綜合報導
印地安人隊當地電視台主播德倫南接受觀眾call in評論卻大罵對方是白癡。（影片截圖）
印地安人隊當地電視台主播德倫南接受觀眾call in評論卻大罵對方是白癡。（影片截圖）

印地安人日前在開幕戰以3：2敗給老虎，克里夫蘭當地電視台結束轉播後，便開放觀眾現場叩應(Call-in)進行評論，不料卻有激進球迷打來怒噴印地安人打者，也讓主播德倫南(Bruce Drennan)忍不住回嗆球迷，「你是個白痴。

自2007年擔任該台主播的德倫南，今日接到一名自稱印地安人球迷的叩應，但內容卻不斷批評自家球隊打者，「他們(老虎)對拉米瑞茲（Jose Ramirez）投得很開，沒有給他任何打擊機會，至於下一棒雷耶斯（Franmil Reyes），好球他不會揮棒，卻瞄準那跟他腳踝一樣低的球，打到游擊手方向形成雙殺，這種狀況我已經看過2年了。」

不過這位球迷可能搞錯對象，拉米瑞茲後下一位打者是二壘手羅沙里歐（Eddie Rosario），而德倫南也緊接著說道，「我想你去年錯過很多雷耶斯在緊要關頭的貢獻？」，該球迷便急忙否認，但話還沒說完就遭德倫南開嗆，「是的，你是個白癡！你不懂棒球，你是白癡，你什麼都不懂，你只憑一場比賽就為本季的印地安人定調，更何況是在攝氏零下1度的天氣？這證明了你是個無知的人，滾出我們的節目。」，隨後更是將該球迷的電話掛斷，接著說，「OK，請繼續收看接下來的節目。」

事實上，該位球迷也不是毫無依據亂開砲，根據《NBC Sports》提供的數據顯示，去年雷耶斯在得點圈有人的打擊三圍僅有0.225/.314/.325，同樣的狀況在兩出局更是只有0.136/.296/.186低迷表現。不過雷耶斯去年僅擊出6次雙殺打，似乎與該球迷的觀點也不太成立。

上一則

足球／再次感謝C羅怒丟臂章 塞國消防員撿走義賣救病童

下一則

網球／年輕女球員「賣身」給NFT 入手逾5千訓練經費

延伸閱讀

MLB／抗議喬州選舉法 今年明星賽不在亞特蘭大舉行

MLB／抗議喬州選舉法 今年明星賽不在亞特蘭大舉行
MLB／道奇想不想連霸？開幕戰上演各種荒唐戲碼

MLB／道奇想不想連霸？開幕戰上演各種荒唐戲碼
MLB／ 閉眼投球、預告球種 新科塞揚對決好歡樂

MLB／ 閉眼投球、預告球種 新科塞揚對決好歡樂
聖蓋博谷各級民代、華社 齊呼反歧視

聖蓋博谷各級民代、華社 齊呼反歧視

熱門新聞

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

2021-03-27 18:23
圖為福原愛2016年出席日本桌球公開賽記者會。(本報資料照片)

福原愛被爆失去東京奧運球評機會 日本公司全停擺

2021-03-29 08:00
莎拉波娃與她設計的桌子。 （取材自Instagram）

網球／退休生活超精采 女神莎拉波娃變身室內設計師

2021-03-28 20:57
福原愛（右）、江宏傑日前驚傳婚變。(取材自微博)

高帥男已婚謊稱分居 福原愛慘陷「雙重不倫」

2021-03-31 21:01
短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂常在推特上分享生活。（取材自推特）

為出征北京冬奧 英世錦3金辣妹靠「送披薩」存錢

2021-03-29 07:00
返回日本職棒的前洋基投手田中將大，也對新冠肺炎疫情掀起的亞裔歧視感到憂慮。（路透）

MLB／「歧視、疫情…我怕在美國住」田中將大爆返日原因

2021-03-27 19:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃