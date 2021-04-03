影／惱羞？主播飆罵MLB球迷：你是不懂球的白癡

印地安人隊當地電視台主播德倫南接受觀眾call in評論卻大罵對方是白癡。（影片截圖）

印地安人日前在開幕戰以3：2敗給老虎，克里夫蘭當地電視台結束轉播後，便開放觀眾現場叩應(Call-in)進行評論，不料卻有激進球迷打來怒噴印地安人打者，也讓主播德倫南(Bruce Drennan)忍不住回嗆球迷，「你是個白痴。

Cleveland broadcaster Bruce Drennan GOES OFF on a caller! 😳😂 pic.twitter.com/mf06W8L43c — Tim and Friends (@timandfriends) April 1, 2021

自2007年擔任該台主播的德倫南，今日接到一名自稱印地安人球迷的叩應，但內容卻不斷批評自家球隊打者，「他們(老虎)對拉米瑞茲（Jose Ramirez）投得很開，沒有給他任何打擊機會，至於下一棒雷耶斯（Franmil Reyes），好球他不會揮棒，卻瞄準那跟他腳踝一樣低的球，打到游擊手方向形成雙殺，這種狀況我已經看過2年了。」

不過這位球迷可能搞錯對象，拉米瑞茲後下一位打者是二壘手羅沙里歐（Eddie Rosario），而德倫南也緊接著說道，「我想你去年錯過很多雷耶斯在緊要關頭的貢獻？」，該球迷便急忙否認，但話還沒說完就遭德倫南開嗆，「是的，你是個白癡！你不懂棒球，你是白癡，你什麼都不懂，你只憑一場比賽就為本季的印地安人定調，更何況是在攝氏零下1度的天氣？這證明了你是個無知的人，滾出我們的節目。」，隨後更是將該球迷的電話掛斷，接著說，「OK，請繼續收看接下來的節目。」

事實上，該位球迷也不是毫無依據亂開砲，根據《NBC Sports》提供的數據顯示，去年雷耶斯在得點圈有人的打擊三圍僅有0.225/.314/.325，同樣的狀況在兩出局更是只有0.136/.296/.186低迷表現。不過雷耶斯去年僅擊出6次雙殺打，似乎與該球迷的觀點也不太成立。