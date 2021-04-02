MLB／游擊手最肥約…大都會10年3.4億綁定林多

林多與大都會簽下一紙10年3億4100萬元合約。（路透）

大都會 總算在例行賽開打前與林多（Francisco Lindor）達成共識，據「USA Today」記者奈丁格（Bob Nightengale）表示，雙方簽下一紙10年3億4100萬美元合約，突破大聯盟游擊手合約總額紀錄；其中包含15隊的拒絕交易條款，沒有任何跳出合約的選擇權，這十年間林多的年薪平均為3200萬美元，且每年有500萬的延遲付款，附帶2100萬美元的簽約獎金。

這筆合約對大都會以及整個體育界來說都是大消息，據「MLBTR」報導，27歲的林多是大聯盟的未來之星，在2011年被印地安人以首輪第8順位選進，2015年6月時迎來大聯盟初登場，當年繳.313/.353/.482的優秀打擊三圍（打擊率、上壘率、長打率），雖然在新人王票選上輸給太空人游擊手柯瑞 亞（Carlos Correa），但也無損於他身為頂尖游擊手的事實。

林多在接下來的幾年也保持頂尖身手，在2016-19年期間，打擊三圍.284/.346/.495，且進階數據wRC+ 118，118轟外還跑出81次盜壘，各項數據都說明他是位極具產值的打者，而在防守方面，林多守的是最吃重守備技術的游擊防區，跑、打、守皆出色的表現讓他連年都獲得美聯MVP選票。

從這筆天價合約可以看出大都會球團沒在管去年的小樣本數據，他們在休賽季送出4名年輕新秀換取與印地安人林多與投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），而終於在1日把這位明日之星長期留在紐約 。