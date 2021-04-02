我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 增至48死

佛洛伊德案續審 救護員：抵現場時人已斷氣

MLB／游擊手最肥約…大都會10年3.4億綁定林多

體育新聞組／綜合報導
林多與大都會簽下一紙10年3億4100萬元合約。（路透）
林多與大都會簽下一紙10年3億4100萬元合約。（路透）

大都會總算在例行賽開打前與林多（Francisco Lindor）達成共識，據「USA Today」記者奈丁格（Bob Nightengale）表示，雙方簽下一紙10年3億4100萬美元合約，突破大聯盟游擊手合約總額紀錄；其中包含15隊的拒絕交易條款，沒有任何跳出合約的選擇權，這十年間林多的年薪平均為3200萬美元，且每年有500萬的延遲付款，附帶2100萬美元的簽約獎金。

這筆合約對大都會以及整個體育界來說都是大消息，據「MLBTR」報導，27歲的林多是大聯盟的未來之星，在2011年被印地安人以首輪第8順位選進，2015年6月時迎來大聯盟初登場，當年繳.313/.353/.482的優秀打擊三圍（打擊率、上壘率、長打率），雖然在新人王票選上輸給太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），但也無損於他身為頂尖游擊手的事實。

林多在接下來的幾年也保持頂尖身手，在2016-19年期間，打擊三圍.284/.346/.495，且進階數據wRC+ 118，118轟外還跑出81次盜壘，各項數據都說明他是位極具產值的打者，而在防守方面，林多守的是最吃重守備技術的游擊防區，跑、打、守皆出色的表現讓他連年都獲得美聯MVP選票。

從這筆天價合約可以看出大都會球團沒在管去年的小樣本數據，他們在休賽季送出4名年輕新秀換取與印地安人林多與投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），而終於在1日把這位明日之星長期留在紐約

大都會 柯瑞 紐約

上一則

NBA／佐蒙德湖人首秀 14分鐘傷退

下一則

MLB／張育成開幕先發 台灣野手第1人

延伸閱讀

MLB／洋基打線頻卡彈 2比3不敵藍鳥開幕戰吞敗

MLB／洋基打線頻卡彈 2比3不敵藍鳥開幕戰吞敗
MLB／開幕戰先發台灣野手第1人 張育成2打數掛蛋

MLB／開幕戰先發台灣野手第1人 張育成2打數掛蛋
MLB國民對大都會開幕戰 因新冠肺炎疫情延期

MLB國民對大都會開幕戰 因新冠肺炎疫情延期
影／他投出超快「164公里卡特球」飆破MLB紀錄

影／他投出超快「164公里卡特球」飆破MLB紀錄

熱門新聞

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

2021-03-27 18:23
圖為福原愛2016年出席日本桌球公開賽記者會。(本報資料照片)

福原愛被爆失去東京奧運球評機會 日本公司全停擺

2021-03-29 08:00
莎拉波娃與她設計的桌子。 （取材自Instagram）

網球／退休生活超精采 女神莎拉波娃變身室內設計師

2021-03-28 20:57
福原愛（右）、江宏傑日前驚傳婚變。(取材自微博)

高帥男已婚謊稱分居 福原愛慘陷「雙重不倫」

2021-03-31 21:01
短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂常在推特上分享生活。（取材自推特）

為出征北京冬奧 英世錦3金辣妹靠「送披薩」存錢

2021-03-29 07:00
羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普不只在網球場上取得成就，足球天賦也高得嚇人。（路透）

影／被網球耽誤的足球天才？哈蕾普「顛球81次」網驚呆

2021-03-25 07:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡人數增至48人

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡人數增至48人
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額