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MLB／道奇想不想連霸？開幕戰上演各種荒唐戲碼

體育新聞組 / 綜合報導
貝林格（Cody Bellinger）的2分砲，最後變成了1分打點一壘安打。 。(路透)
貝林格（Cody Bellinger）的2分砲，最後變成了1分打點一壘安打。 。(路透)

道奇在客場挑戰潛在的國聯爐主競爭者洛磯，卻以8比5不敵對手慘遭滑鐵盧，但衛冕軍在比賽中不斷出現荒唐鬧劇，也讓人懷疑道奇是否仍沉浸於世界冠軍的美夢中。

道奇首戰推出王牌左投克蕭先發，生涯在開幕戰僅有1.05防禦率的他，仍然未擺脫春訓狀況不佳的手感，面對洛磯主投5.2局被敲10支安打狂失5分，而克蕭也坦言主戰武器滑球欠缺以往的犀利，無法投到他想要的位置。

除此之外，道奇兩門主砲貝林格（Cody Bellinger）、透納（Justin Turner）更是合力上演荒唐戲碼，3局上雙方平手，貝林格擊出左外野深遠飛球，洛磯外野手塔皮亞（Raimel Tapia）在牆邊跳起接殺，球卻因撞到牆滑出手套而掉在全壘打牆外，形成一支兩分砲。

不過一壘跑著透納以為是接殺，已經跑到二壘的他趕緊衝回一壘，與貝林格擦肩而過，根據棒球規章，打者超過前一位跑壘員時，打者則判出局，但透納仍可回到本壘，也因此貝林格這支2分砲，最後變成了1分打點一壘安打。

鬧劇尚未結束，去年在季後賽有許多美技演出的外野手貝茲，因為誤判歐文斯（Chris Owings）的飛球路線而造成三壘安打，而席格更是讓平凡無奇的滾地球穿過胯下成「火車過山洞」。雖然道奇打線攻下5分，但在投手無法展現壓制及守備不給力的情況下，仍以8：5遭洛磯擊敗。

大聯盟上一支能夠完成衛冕的球隊，已追朔到1998年至2000年奪下三連霸的洋基，而繼1975-76的紅人衛冕世界冠軍後，尚未有國家聯盟的球隊拿下連霸。

對於道奇全隊心不在焉的情況，總教練羅伯茲（Dave Roberts）則表示，「外界對於他們期望值很高，我們也希望能夠做到更好，讓球隊氣勢能夠再次回來，然後再度衛冕世界冠軍」。而針對透納的錯誤跑壘導致貝林格全壘打被沒收，羅伯茲則緩頰表示：「這只是棒球場上罕見的有趣play之一，我不認為今年會再次出現。」

而外野手貝茲則說得直接：「我們必須盡己所能完美演出，儘管這並不容易，但我們是支優秀球隊，必須用行動展現，不能只是紙上談兵。」

道奇 羅伯茲 洋基

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