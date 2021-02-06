MLB／包爾3年、1.02億加盟道奇 大聯盟最高薪球員

包爾花落道奇。（路透）

MLB .com記者費桑（Mark Feinsand）報導，今年MLB休賽季自由市場最大咖包爾（Trevor Bauer）已與洛杉磯 道奇隊達成一項3年、1.02億元的協議，包括2021年支付4000萬元、2022年支付4500萬元，讓包爾成為MLB現役最高薪的球員。

據報導，這項合約同意包爾在打完兩季後擁有逃脫權，目前只等體檢通過。

包爾也在推特上透露了自己的「新歸宿」。包爾在南加州 長大，並就讀加大洛杉磯分校（UCLA）。

身為市場上最高價投手，包爾於11月贏得國聯賽揚獎，經紀人更藉以抬高價碼。

現在，他將加入衛冕世界大賽冠軍的行列，加入布勒（Walker Buehler）和克蕭（Clayton Kershaw）的先發輪值行列。

包爾於2011年選秀時被亞利桑納響尾蛇在第三輪選中，之後先後被交易至克里夫蘭印第安人隊和辛辛那提紅人隊。生涯出賽205場，其中195場先發，戰績75勝64負，投手防禦率（ERA）為3.90。

他2018年在效力印第安人隊時膺選為全明星球員。在因疫情而縮短的2020年賽季，他為紅人隊主投11場比賽，ERA為1.73，在73局中三振100個打席，創生涯最佳每9局三振率12.3。