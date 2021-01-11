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MLB官網：達比修去教士 史上最驚人交易

體育新聞組／綜合報導
達比修有與史奈爾加入教士，有機會與道奇抗衡。（Getty Images）
達比修有與史奈爾加入教士，有機會與道奇抗衡。（Getty Images）

被MLB官網以「史上最驚人的休賽季交易」斗大標題比喻的達比修有、史奈爾（Blake Snell）兩筆交易案，聖地牙哥教士隊無疑是本休賽季收穫最大的贏家，外界開始期待動作頻頻的教士在2021是否能挑戰在洛杉磯道奇隊的衛冕軍寶座。

教士休賽季先是與光芒交易得來賽揚左投史奈爾，在不到24小時內再度與小熊隊取得共識，且沒有出到任何一位百大新秀下盤來2020獲選賽揚票選第二的達比修有，大動作頻頻讓外界驚訝，彷彿教士把休賽季當交易大限看待。

這一連串的操作讓教士隊的先發排序如下：達比修有、史奈爾、拉梅特（Dinelson Lamet）、帕達克（Chris Paddack），令人驚訝的是曾經的王牌帕達克如今竟只能排得上第四號先發，其深度有目共睹。

更有消息傳出他們即將與超級新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）洽談延長合約，合約總額達11年3.2億元。加上本來就優秀的打擊成績和平均以上的牛棚，不禁令人好奇這樣的陣容是否足以威脅道奇的衛冕大位。

洛杉磯道奇自總裁弗里德曼（Andrew Friedman）2015接手以來，已經連續稱霸國聯西區7年（加上前朝為8年），其從小市場光芒帶來的精明理念，在來到財大氣粗的道奇隊後發揚光大，除了擁有傲視全聯盟的超級陣容，農場卻能同時排行前段班，永續經營的手法在後魔球時代受到世人推崇。

教士展現在國聯西區與道奇隊長期抗衡的企圖，而除了國聯西區，國東五隊也開始各自的軍備競賽，究竟2021誰能挑戰道奇的衛冕大位，令人期待。

道奇 洛杉磯 聖地牙哥

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