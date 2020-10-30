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MLB／退休9年…名人堂教頭魯沙 回鍋執教白襪

記者張大仁／綜合報導
高齡76的魯沙將任白襪總教練。（美聯社）
高齡76的魯沙將任白襪總教練。（美聯社）

芝加哥白襪隊29日做出大膽的決定，宣布聘請2011年退休的76歲魯沙（Tony La Russa）回鍋總教練。

魯沙曾在1979年至1986年間執掌白襪隊，勝負比為522：510。他在1986年離開白襪隊後，曾征戰奧克蘭運動家隊和紅雀隊。他曾以總教練身分獲得3次世界大賽冠軍，4度獲得年度教練獎，並且已是名人堂成員。他也是第二位重操舊業的名人堂教練。

白襪隊寄望魯沙能帶隊重返世界大賽，但可能會遇到一些問題。雖然魯沙是位傳奇教練，但2011年後就再也沒有擔任過這個職位。在此期間MLB發生翻天覆地的變化。假先發現象仍存，但先發投手常提前被換下，而盜壘、打帶跑和犧牲短打的使用率均下降。

在2011年執教紅雀隊的最後一年，魯沙在壘上有人時的進攻策略十分保守。他不太願意下達盜壘指示，反而要求球員以犧牲短打推進壘包。當年球季他執行了48次犧牲短打指示，為當年第三多。相較之下，2019年球季犧牲短打最多的克里夫蘭印第安人隊只有38次。

最重要的是，魯沙須與更年輕且多元化的白襪球員融合。隊上最出名的球星是黑人游擊手安德森（Tim Anderson），在2020年MLB賽季期間是抗議美國種族歧視警察暴行的高度參與者之一。在球季開幕日，6名白襪球員下跪抗議。而魯沙在2016年曾評論說他會讓那些抗議球員因不尊重國旗而「待在休息室裡」。

但這些年發生很多變化，魯沙可能改變對此議題的看法。如果沒有，那麼白襪球員可能會感到不舒服和不公平。

種族歧視 MLB 警察

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