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MLB／敲致勝全壘打樂極生悲 貝林格肩膀脫臼

體育新聞組╱綜合報導
就是這個慶祝的碰肘動作，讓貝林格右肩脫臼。（美聯社）
就是這個慶祝的碰肘動作，讓貝林格右肩脫臼。（美聯社）

兩個纏鬥8球的打席扭轉了道奇隊的命運，赫南德茲（Enrique Hernandez）第6局敲出追平陽春砲，貝林格（Cody Bellinger）第7局補上超前陽春砲，道奇以4：3逆轉擊敗勇士隊，在國聯冠軍賽從1勝3敗絕境上演3連勝，挺進世界大賽，尋求隊史第7座冠軍，遭遇不曾奪冠的光芒隊。

影音來源：MLB

道奇登頂國聯冠軍，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後透過鏡頭向球迷激情喊話，連說了兩次：「今年是屬於我們的一年！」他說自己通常不會在冠軍還沒到手前就這麼激動，只會含蓄說「目標還沒完成」，但今年因為疫情，球員非常辛苦地一起走了過來，才令他如此忘情。

道奇在這個系列賽打得辛苦，一戰定生死的第七戰也兩度面臨落後，但勇士在第4局的跑壘失誤，兩名跑者分別在本壘前、三壘前出局，大好形勢毀在雙殺，僅握有1分領先，給了道奇延續命脈的機會。

赫南德茲在6局下代打敲出陽春砲，兩隊回到3：3平手，貝林格在第7局扮演英雄，一棒開轟。他霸氣散步看著球飛出牆外，還在回本壘後與隊友激情慶祝，嗨到右肩脫臼，趕忙去了醫護室一趟，再回到場上繼續守備。

全壘打慶祝樂極生悲，貝林格表示，「我撞得太大力了，造成肩膀脫臼。」他表示，自己的肩膀只是輕微受傷、沒有什麼大礙，還開玩笑說：「我下次要用左手，我絕對不會讓左手脫臼。」

勇士連吞3敗遭到淘汰，總教練史尼克（Brian Snitker）說：「我們犯了幾個錯誤，搬石頭砸了自己的腳，在這樣的比賽要得分不容易，我們必須打得更完美。」

兩聯盟第一種子都撐到最後，但身價大不同，道奇團隊薪資1.07億元居大聯盟第二高，光芒的2829萬元則是倒數第三，這是一場標準的豪門與小資球隊的對決，20日起展開7戰4勝制世界大賽。

道奇 勇士 羅伯茲

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