NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼克靠布朗森末節罰球與關鍵進攻，客場以一分險勝馬刺。

尼克靠布朗森末節罰球與關鍵進攻，客場以一分險勝馬刺。 重點二： 溫班亞瑪雖攻下29分，但最後傳球失誤與跳投落空成致命轉折。

溫班亞瑪雖攻下29分，但最後傳球失誤與跳投落空成致命轉折。 重點三：尼克系列賽取得二連勝，帶著二比零優勢回到紐約主場。

NBA總冠軍賽 第二戰今天再度於馬刺 隊主場舉行，前一場比賽遭到逆轉的馬刺，上半場一度領先到12分的情況下，又在後三節遭到尼克隊扭轉局勢，比賽最後階段馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）還先發生致命失誤，讓布朗森（Jalen Brunson）靠著罰球幫助尼克取得1分領先，馬刺最後一波進攻溫班亞瑪中距離跳投也失手，最終尼克就以105：104在客場取得2連勝，將帶著2：0優勢回到主場。

尼克在冠軍賽首戰作客馬刺主場的賽事中，在下半場一度落後到14分的情況下，最終靠著布朗森（Jalen Brunson）在第四節挺身而出逆轉戰局，系列賽率先拔得頭籌。

而今天的第二戰，尼克在首節又再度陷入苦戰，並且一度落後到12分，但前一場在防守端立功限制住溫班亞瑪（Victor Wembanyama）破壞力的唐斯（Karl-Anthony Towns），在第二節挺身而出，一度連得9分幫助尼克縮小差距，隨後布里吉斯（Mikal Bridges）也加入戰局，連續的三分球命中，幫助尼克在上半場打完反倒取得4分領先。相較於尼克的多點開花，馬刺在第二節僅拿下18分。

馬刺今天重整旗鼓再出發，於第二戰上半場一度取得最多12分領先，不過第二節尼克又再度發起猛烈反撲。(美聯社)

易籃後，馬刺也展開反撲，尤其是上半場僅拿下7分的溫班亞瑪，在第三節單節8次出手命中5球拿下12分，其中包括完成一次單手重扣，一度幫助馬刺將差距縮小，但尼克沙米特（Landry Shamet）也在三分線外還以顏色，甚至尼克還在第四節中段一度取得本場比賽最大的14分領先，迫使馬刺喊出暫停，溫班亞瑪也在板凳席上情緒高漲的向隊友喊話。

暫停過後馬刺也觸底反彈，在福克斯與瓦賽爾的連續三分球命中下，反打出一波14：0的攻勢，在比賽最後3分鐘追平，接下來兩隊一哥溫班亞瑪與布朗森也挺身接管戰局接連投進關鍵球，讓兩隊在倒數39秒依舊維持平局。

第四節最後9.5秒，文班亞瑪發生致命傳球失誤，並讓布朗森站上罰球線，以2罰1中取得超前分，馬刺最後一波進攻，文班亞瑪在擋拆後於中距離跳投失手，讓尼克以1分之差收下季後賽13連勝，並將帶著冠軍2：0優勢回到紐約，而下場比賽美國總統川普也預計將到場觀戰。

尼克今天共3人得分在20分以上，包括唐斯21分、13籃板，布朗森、布里吉斯皆拿下20分，阿努諾比（OG Anunoby）17分。至於馬刺則以溫班亞瑪29分最佳，但冠軍賽前兩戰已經發生10次失誤，福克斯（De'Aaron Fox）20分。