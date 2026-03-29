我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不租房了 佛州夫妻「住飯店」每年省逾1.2萬 含水電還有客房服務

華人房東漲房租 男房客開煤氣同歸於盡 女脫衣報警強姦

NBA／31：0海嘯猛攻寫紀錄 暴龍主場血洗魔術52分

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
暴龍的飆分秀之夜有8名球員得分兩位數，巴瑞特（左）攻下全隊最高的29分。（路透）
暴龍的飆分秀之夜有8名球員得分兩位數，巴瑞特（左）攻下全隊最高的29分。（路透）

暴龍隊29日碰魔術隊，第一節14：20落後下打出瘋狂的跨節31：0海嘯攻勢，寫下1997到98年賽季引入比賽詳情（play-by-play）後的最大連續攻勢，這波攻勢也讓暴龍奠定勝基，最終以139：87迎接2連勝。

魔術班凱羅（Paolo Banchero）第一節5分半進球後，領先擴大到6分差，但接續得分就凍結，直到第二節進行超過2分鐘才靠班凱羅跳投得手，終結這段7分多鐘的得分荒。

暴龍每場比賽平均可透過快攻拿下聯盟最多的18.5分，29日這波海嘯攻勢也多是來自轉換快攻、三分球和罰球。首節灌進38分的暴龍，半場領先已達70：43，第三節再轟下43分，勝利拿得輕鬆。

29日不僅暴龍團隊寫下紀錄，攻下23分的巴恩斯（Scottie Barnes）還傳出生涯新高15次助攻，讓他成為本季首未達成100阻攻和100助攻的球員，也是隊史第二人。

暴龍的飆分秀之夜有8名球員得分兩位數，巴瑞特（RJ Barrett）攻下全隊最高的29分，補出賽的瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）也有19分貢獻；狀態低迷的魔術吞下近10場的第7敗，貝恩（Desmond Bane）17分已是全隊最高。

巴瑞特 海嘯

上一則

邁阿密名人賽／一盤未失奪陽光雙賽金盃 辛納成史上第一人

下一則

MLB／岡本和真生涯首轟出爐 藍鳥3連戰賞運動家50K破紀錄

延伸閱讀

NBA／76人三巨頭重合體轟81分 斷黃蜂5連勝

NBA／76人三巨頭重合體轟81分 斷黃蜂5連勝
NBA／三分球10投0中驚險延續紀錄 亞歷山大率雷霆逆轉公牛止敗

NBA／三分球10投0中驚險延續紀錄 亞歷山大率雷霆逆轉公牛止敗
NBA／活塞浪費21分領先 老鷹延長賽1分狙擊 迎接3連勝

NBA／活塞浪費21分領先 老鷹延長賽1分狙擊 迎接3連勝
NBA／唐西奇首節轟21分、全場43分 湖人退溜馬近11戰10勝

NBA／唐西奇首節轟21分、全場43分 湖人退溜馬近11戰10勝

熱門新聞

現年50歲的老虎伍茲職業生涯累計贏得15次大滿貫冠軍，他最後一次參加職業高爾夫巡迴賽是2024年7月的英國公開賽。(美聯社)

老虎伍茲涉酒駕 翻車被捕…第3次車禍 上次差點截肢

2026-03-27 19:13
道奇今年賽季將挑戰三連霸，大谷翔平在主場迎接開幕戰。(路透)

MLB／大谷翔平開幕戰送全隊名表 還附一張「三連霸」紙條

2026-03-26 22:54
有「四周跳之神」稱號的馬里寧（Ilia Malinin）一甩上月在冬季奧運的陰霾，在世界花式滑冰錦標賽奪下金牌，連續3年稱霸世錦賽。（歐新社）

美花滑名將馬里寧甩奧運陰霾 在世錦賽3連霸

2026-03-29 12:53
大谷翔平。（路透）

MLB／大谷翔平已連3年開季送禮 山本由伸曝工作人員也有份

2026-03-27 01:40
國際奧委會主席考文垂檔案照。（新華社）

國際奧委會新規 女子項目嚴限「生理女性」參賽

2026-03-26 14:01
海斯。（路透）

NBA／海斯繳出平歐尼爾、賈霸數據 父母到場觀賽成動力

2026-03-26 03:10

超人氣

更多 >
沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方
伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
退休最低提領金額3種方式 利弊一次看

退休最低提領金額3種方式 利弊一次看
美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯

美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯