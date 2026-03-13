我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

NBA／亞歷山大連續127場「20＋」破張伯倫紀錄 雷霆準絕殺綠衫軍

記者劉肇育／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞歷山大(左)在本場比賽攻下35分後，個人連續單場得分20分以上場次也來到127場，讓他超越張伯倫的126場，獨居聯盟歷史第1名，賽後他也在場上接受隊友的「淋浴」慶祝。（路透）
亞歷山大(左)在本場比賽攻下35分後，個人連續單場得分20分以上場次也來到127場，讓他超越張伯倫的126場，獨居聯盟歷史第1名，賽後他也在場上接受隊友的「淋浴」慶祝。（路透）

近期拉出6連勝重返聯盟戰績龍頭的雷霆隊，在12日於主場出戰塞爾蒂克隊的賽事中兩軍一路拉鋸，但比賽倒數階段靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的中距離跳投，以及霍姆葛倫（Chet Holmgren）抓下關鍵進攻籃板後製造犯規站上罰球線且2罰俱中，最終就以104：102險勝綠衫軍，收下7連勝。

▲ 影片來源：x平台＠NBA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

塞爾蒂克近期雖然迎回球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum），但在前一場比賽不敵馬刺隊後，12日教練團也在與雷霆之戰安排泰托姆輪休，這也讓比賽焦點重新回到兩位年度MVP熱門人選雷霆亞歷山大與塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）間的對決。

在12日比賽中，亞歷山大與布朗也確實打出不相上下的表現，前者猛轟35分外帶9助攻、6籃板，後者則有34分、7助攻、6籃板，前三節打完塞爾蒂克也才以3分差距領先雷霆。

比賽最後1分鐘兩人也再度扛起勝負重擔，先是亞歷山大靠著中距離跳投幫助雷中在倒數1分04秒取得2分領先，布朗隨即靠著罰球扳平戰局，倒數29.6秒亞歷山大在罰球線急停跳投命中後，布朗又還以顏色在中距離翻身跳投命中，雙方又回到平手局面。

不過比賽最後2.9秒，雷霆卡盧索（Alex Caruso）在底線三分球出手落空後，雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）抓下關鍵進攻籃板還造成對手犯規站上罰球線，最終兩罰俱中，反觀塞爾蒂克最後一波進攻未能命中，最終雷霆就以2分差距險勝收下7連勝。

而亞歷山大在本場比賽攻下35分後，個人連續單場得分20分以上場次也來到127場，讓他超越張伯倫的126場，獨居聯盟歷史第1名，賽後他也在場上接受隊友的「淋浴」慶祝。

總教練戴格諾（Mark Daigneault）在談到亞歷山大的紀錄時則說：「他的球技猶如手術般的精準，這是無人能出其右的，在這段紀錄延續期間，他從未阻礙我們取得勝利或是影響隊友表現，這是一項關乎個人得分的紀錄，但卻不曾犧牲球隊和隊友的任何利益，無疑是一位偉大的球員，他贏得這座場館裡每個人的尊重。」

世報陪您半世紀

上一則

經典賽／8強戰成生涯最終戰 克蕭將被移出美國隊名單

下一則

NBA／是時候和「超人」說再見 霍華德宣布正式退休

延伸閱讀

超越布萊恩 熱火阿德巴約狂砍83分 NBA單場得分第2

超越布萊恩 熱火阿德巴約狂砍83分 NBA單場得分第2

NBA／破布萊恩81分紀錄 熱火阿德巴約猛轟83分登歷史得分榜第2名

NBA／破布萊恩81分紀錄 熱火阿德巴約猛轟83分登歷史得分榜第2名
NBA／亞歷山大率隊贏球還寫紀錄 約柯奇：他真的很特別

NBA／亞歷山大率隊贏球還寫紀錄 約柯奇：他真的很特別
NBA／亞歷山大準絕殺還追平張伯倫紀錄 助雷霆本季3殺金塊

NBA／亞歷山大準絕殺還追平張伯倫紀錄 助雷霆本季3殺金塊

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

2026-03-09 12:58
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
南韓隊在世界棒球經典賽搶下晉級8強門票。特派記者余承翰／攝影

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

2026-03-09 10:16
美國隊對上戰績2勝0敗的義大利隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數。(路透)

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

2026-03-11 00:51
日本周東佑京三分砲開啟攻勢。 美聯社

經典賽／日本捷克0:0僵持到8局下開張 日9:0全勝晉級

2026-03-10 09:04

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」