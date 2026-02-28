NBA／湖人三巨頭聯手 28分大勝勇士止3連敗

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
湖人隊球星詹姆斯2月28日拿下22分。(美聯社)
遭遇3連敗小低潮的湖人隊今天拿勇士隊開刀，當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）聯手飆分，第一節就取得兩位數領先，全場最大差距達到32分，第四節在主力休兵下仍以129：101踢館成功，以大勝止住連敗。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）持續因膝傷缺陣，今天只穿著便服出現場邊，加上「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，交易來的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因病缺陣，儘管是主場但開賽前16投僅5中，陷入11：23落後，首節打完仍陷入20：33劣勢。

湖人第二節持續拉開差距，41歲的詹姆斯更是手感發燙，他上半場10投7中包括三分球4投俱中，攻下20分，助隊半場打完優勢擴大到65：47。

上半場也有10分、6助攻的唐西奇，第三節又有單節16分演出，率湖人持續拉開差距；領先拉開下，湖人主力第四節早早休息，在場下迎接28分差距的勝場。

第三節上演個人秀的唐西奇，攻下全場最高26分另有8助攻和6籃板，賽後還和到場觀戰的湖人退役球星加索（Pau Gasol）交流；詹姆斯22分、9助攻和7籃板，里夫斯也有18分演出，帶出團隊41投19中的三分球高命中率。勇士桑托斯（Gui Santos）攻下14分已是全隊最高，穆迪（Moses Moody）和小裴頓（Gary Payton II）各12分。

湖人 唐西奇

