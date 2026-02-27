我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例

「少女時代」成員閃婚 男方經紀公司證實：已登記

NBA／打破新秀三分球紀錄 黃蜂克努佩爾：以為7場就能破

記者劉肇育／即時報導
黃蜂隊新秀射手克努佩爾26日與溜馬隊之戰單場猛轟8記三分球，本賽季僅出賽59場就累積投進209記三分球，打破聯盟新人紀錄。（美聯社）
黃蜂隊新秀射手克努佩爾26日與溜馬隊之戰單場猛轟8記三分球，本賽季僅出賽59場就累積投進209記三分球，打破聯盟新人紀錄。（美聯社）

黃蜂隊新秀射手克努佩爾（Kon Knueppel），在26日與溜馬隊之戰單場猛轟8記三分球，本賽季僅出賽59場就累積投進209記三分球，打破聯盟新人紀錄，也幫助黃蜂以133：109大勝溜馬，賽後克努佩爾也開玩笑表示，原本以為自己只需要花7場比賽就能打破紀錄。

克努佩爾在去年選秀會被黃蜂選入後，靠著優異的外線投射能力與基本功，從開季就在新人王競爭榜上與大學隊友佛雷格（Cooper Flagg）一路競爭，甚至目前在新人王預測上還壓過身為超級新秀的佛雷格。

而26日克努佩爾也用破紀錄的表現為自己拉票，他以單場三分球12投8中的表現，本季出賽59場就投進209記三分球，打破2023年國王隊穆雷（Keegan Murray）花了80場才創下的投進207記三分球新秀紀錄。

談到打破新人紀錄，克努佩爾表示，對於破紀錄的那一球並沒有特別感覺，還開玩笑指出，以為自己只需要7場比賽就能打破紀錄，不過他隨後說：「關鍵在於做出正確的選擇，我的隊友們都為我做很好的掩護，為我創造很有利的投籃機會，教練也是如此，我上場後只想為球隊做出正確選擇。」

而黃蜂主帥李（Charles Lee）在日前談到克努佩爾的表現時則說：「當隊上有一位繼出色又謙遜低調的球員時，他的存在提升了整個球隊的文化，這種精神是會傳染給整個球隊的。」

世報陪您半世紀

上一則

經典賽／陳偉殷替他餵球 費爾柴德：打起來像在場上對決

延伸閱讀

NBA／輕取籃網隊史第3度單月全勝 馬刺主帥：進步的展現

NBA／輕取籃網隊史第3度單月全勝 馬刺主帥：進步的展現
NBA／涉賭遭聯盟終身禁賽 小波特將轉戰新興聯盟為西雅圖球隊效力

NBA／涉賭遭聯盟終身禁賽 小波特將轉戰新興聯盟為西雅圖球隊效力
NBA／金塊穆雷0.9秒追平罰球失手 快艇驚險守護主場

NBA／金塊穆雷0.9秒追平罰球失手 快艇驚險守護主場
NBA／明星賽「復出」就奪三分球大賽冠軍 里拉德3度登頂寫紀錄

NBA／明星賽「復出」就奪三分球大賽冠軍 里拉德3度登頂寫紀錄

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

2026-02-20 01:00
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

2026-02-20 14:12
2月20日，王心迪與妻子徐夢桃（左）在決賽間隙。（新華社）

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

2026-02-20 13:17
中國選手谷愛凌（右）在頒獎儀式後擁抱母親谷燕。（新華社）

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

2026-02-22 09:58
代表美國隊出賽的華裔選手劉美賢，19日在長曲項目一舉奪冠，是美國24年來在此項目首面金牌，也是劉美賢本屆冬奧的第二面金牌。（路透）

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

2026-02-20 04:59

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴