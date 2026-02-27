NBA／打破新秀三分球紀錄 黃蜂克努佩爾：以為7場就能破

黃蜂隊新秀射手克努佩爾26日與溜馬隊之戰單場猛轟8記三分球，本賽季僅出賽59場就累積投進209記三分球，打破聯盟新人紀錄。（美聯社）

黃蜂隊新秀射手克努佩爾（Kon Knueppel），在26日與溜馬隊之戰單場猛轟8記三分球，本賽季僅出賽59場就累積投進209記三分球，打破聯盟新人紀錄，也幫助黃蜂以133：109大勝溜馬，賽後克努佩爾也開玩笑表示，原本以為自己只需要花7場比賽就能打破紀錄。

克努佩爾在去年選秀會被黃蜂選入後，靠著優異的外線投射能力與基本功，從開季就在新人王競爭榜上與大學隊友佛雷格（Cooper Flagg）一路競爭，甚至目前在新人王預測上還壓過身為超級新秀的佛雷格。

而26日克努佩爾也用破紀錄的表現為自己拉票，他以單場三分球12投8中的表現，本季出賽59場就投進209記三分球，打破2023年國王隊穆雷（Keegan Murray）花了80場才創下的投進207記三分球新秀紀錄。

談到打破新人紀錄，克努佩爾表示，對於破紀錄的那一球並沒有特別感覺，還開玩笑指出，以為自己只需要7場比賽就能打破紀錄，不過他隨後說：「關鍵在於做出正確的選擇，我的隊友們都為我做很好的掩護，為我創造很有利的投籃機會，教練也是如此，我上場後只想為球隊做出正確選擇。」

而黃蜂主帥李（Charles Lee）在日前談到克努佩爾的表現時則說：「當隊上有一位繼出色又謙遜低調的球員時，他的存在提升了整個球隊的文化，這種精神是會傳染給整個球隊的。」