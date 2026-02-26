我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人大叔超市門口被搶「超勇敢」 歹徒倉皇而逃

新政綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查、旅行也跟蹤

NBA／雷霆傷兵潮兩度丟龍頭寶座 亞歷山大明回歸救火

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雷霆隊球星亞歷山大將於27日的比賽中復出。圖為他20日在場邊觀戰。(美聯社)
雷霆隊球星亞歷山大將於27日的比賽中復出。圖為他20日在場邊觀戰。(美聯社)

在球隊近期爆發傷兵潮並丟了聯盟戰績龍頭寶座後，雷霆隊在26日傳來好消息，球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在因傷缺陣9場比賽後，將於27日出戰金塊隊的比賽中復出。

本賽季在戰績榜上一路保持領先的雷霆，近期卻爆發嚴重的傷兵潮，包括亞歷山大、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）等主力球員都陸續掛傷號。

其中亞歷山大更是在4日出戰魔術隊的比賽腹部拉傷後連續缺席9場比賽，在這段時間雷霆也拿下5勝4敗，不僅讓活塞隊一度超前登上聯盟戰績龍頭寶座，與西區第二名的馬刺隊勝差也不斷縮小到僅剩2場。

在球隊人手短缺的情況下，亞歷山大也傳出將在27日與金塊之戰復出，他本賽季平均能攻下31.8分、6.4助攻、4.4籃板、1.3抄截，讓他與金塊約柯奇（Nikola Jokic）在年度MVP排行榜上持續保持領先，不過截至目前為止亞歷山大已經因傷缺陣11場比賽，約柯奇也缺席了16場，出賽數可能成為影響兩人競爭年度MVP的變數。

世報陪您半世紀

馬刺

上一則

網球／前美網冠軍英國甜心拉杜卡努 投入UNIQLO旗下任品牌大使

下一則

NBA／輕取籃網隊史第3度單月全勝 馬刺主帥：進步的展現

延伸閱讀

NBA／杜倫29分、15籃板打爆禁區沒大人的雷霆 活塞戰績再度登頂

NBA／杜倫29分、15籃板打爆禁區沒大人的雷霆 活塞戰績再度登頂
NBA／老鷹灰狼之戰也爆發肢體衝突 愛德華領軍輕取對手

NBA／老鷹灰狼之戰也爆發肢體衝突 愛德華領軍輕取對手
NBA／SGA因傷無緣明星賽 森根補進世界隊寫土耳其紀錄

NBA／SGA因傷無緣明星賽 森根補進世界隊寫土耳其紀錄
NBA／MVP對決 亞歷山大裡子、面子都贏約柯奇

NBA／MVP對決 亞歷山大裡子、面子都贏約柯奇

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

2026-02-20 01:00
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

2026-02-20 14:12
2月20日，王心迪與妻子徐夢桃（左）在決賽間隙。（新華社）

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

2026-02-20 13:17
中國選手谷愛凌（右）在頒獎儀式後擁抱母親谷燕。（新華社）

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

2026-02-22 09:58
代表美國隊出賽的華裔選手劉美賢，19日在長曲項目一舉奪冠，是美國24年來在此項目首面金牌，也是劉美賢本屆冬奧的第二面金牌。（路透）

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

2026-02-20 04:59

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼