我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳白宮私下盼「以色列先動手」引伊朗報復 爭取民意轉支持開戰

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

NBA／涉賭遭聯盟終身禁賽 小波特將轉戰新興聯盟為西雅圖球隊效力

記者劉肇育／即時報導
小波特（左）因為涉賭遭到聯盟終身禁賽。（路透）
小波特（左）因為涉賭遭到聯盟終身禁賽。（路透）

因為涉賭遭到聯盟終身禁賽的小波特（Jontay Porter），25日傳出加入將於下月開打的美國新興聯盟USBL西雅圖超級鷹隊，希望在新的聯盟中重新出發。

曾效力過灰熊、暴龍等球隊的小波特，在2024年3月因為涉賭遭到NBA聯盟調查，並在隔月遭到聯盟宣布終身禁賽，儘管他仍在等待判決結果出爐，但25日傳出小波特將於下月開打的美國新籃球聯盟USBL中，代表西雅圖超級鷹隊出賽。

根據報導，小波特在2024年7月向布魯克林聯邦法院認罪犯下一項串謀電信詐騙案，最高可能被判處20年監禁，不過外界也估計他的刑期將落在3至4年間，另外他也遭到指控於2023-的賽季效力暴龍期間，有兩場比賽透過操縱比賽表現並與賭徒勾結贏得賭注，這也導致波特在2024年一度申請前往希臘球隊效力遭到法院駁回。

此外，波特還在2024年親自下注了13場他未參與的NBA賽事，並獲利2萬2000美元，因而違反聯盟規定，而在整起案件擴大調查中，包括前熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）也遭到起訴。

世報陪您半世紀

西雅圖 NBA 詐騙

上一則

NBA／灌籃大賽太難看 太陽老闆開百萬美元獎金想讓球星參賽

下一則

冬奧／日雙人花滑「璃來龍」生涯金滿貫 透露未來一起退役

延伸閱讀

紐約華男涉冒充微軟員工詐騙 上州遭逮捕控罪

紐約華男涉冒充微軟員工詐騙 上州遭逮捕控罪
紐新波特大橋轉線施工 通勤列車一個月內大減班

紐新波特大橋轉線施工 通勤列車一個月內大減班
城鎮傳真／達文波特 加州的隱密珍珠

城鎮傳真／達文波特 加州的隱密珍珠
NBA／波特重返丹佛轟38分留遺憾 金塊主帥讚穆雷關門強心臟

NBA／波特重返丹佛轟38分留遺憾 金塊主帥讚穆雷關門強心臟

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

2026-02-20 01:00
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

2026-02-20 14:12
2月20日，王心迪與妻子徐夢桃（左）在決賽間隙。（新華社）

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

2026-02-20 13:17
中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
中國選手谷愛凌（右）在頒獎儀式後擁抱母親谷燕。（新華社）

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

2026-02-22 09:58

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？