我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

冬奧／男子雙人雪車 德國風光包辦前三名

NBA／以唐西奇為核心迎接湖人新時代 珍妮巴斯不排除詹姆斯回歸

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
珍妮巴斯談湖人球隊從圍繞詹姆斯(左)到以唐西奇(右)為核心的未來發展方向轉變。(路透)
珍妮巴斯談湖人球隊從圍繞詹姆斯(左)到以唐西奇(右)為核心的未來發展方向轉變。(路透)

湖人在去年完成易主案，長年經營球隊的巴斯家族將多數股權以約100億美元出售給出售給億萬富豪沃爾特（Mark Walter），讓湖人正式邁入新時代，而前掌舵者珍妮巴斯（Jeanie Buss）在近日受訪時也指出，已故的父親老巴斯（Jerry Buss）肯定會支持這樣的決定，因為湖人必須一直保持在巔峰，而這背後就需要更多的資源投入。

湖人老巴斯在2013年離世後，透過家族信託基金確保家族繼續持有百分之66的湖人股權，並由珍妮巴斯等6兄妹平均分配，不過去年巴斯兄妹決定以近100億美元的價碼將近百分之50的股權出售給沃爾特，至於巴斯家族則保有繼續擔任球隊經營者所需的至少百分之15持股，而珍妮巴斯也獲得一份為期5年的合約，將繼續擔任球隊總裁，至於巴斯家族另外5兄妹則遭到解雇。

對於球隊與家族成員的異動，珍妮巴斯在接受訪問時表示，這段過程是所有兄弟姊妹一同參與，大家也做出了最好的選擇，「這關乎湖人、球隊的輝煌歷史和球迷的期待，所以你需要資源投入，也需要一個方向。我公開的說，我們每個人都有不同意見，都在過著自己的生活，選擇如何支配自己的時間，而這對我們來說都是最好的決定。」

珍妮巴斯也談到了球隊從圍繞詹姆斯（LeBron James）到以唐西奇（Luka Doncic）為核心的未來發展方向轉變，「與沃爾特的合作將為我們帶來穩定性，使我們繼續朝著圍繞唐西奇打造球隊的目標前進，我們都對於他能夠成為湖人的一員感到無比自豪，他是一位年輕的全明星球員，並深受球迷喜愛。」

珍妮巴斯也強調，即使41歲的詹姆斯合約僅剩下一年，但也不排除下賽季回歸的可能性，「凡事皆有可能，但他本人也從未透露過任何意願，他有權決定自己的職業生涯走向，而且他的表現一直令人印象深刻。」

世報陪您半世紀

湖人 唐西奇

上一則

冬奧／男子雙人雪車 德國風光包辦前三名

下一則

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

延伸閱讀

NBA／詹姆斯談未來仍未定案 強調健康才是湖人衝刺關鍵

NBA／詹姆斯談未來仍未定案 強調健康才是湖人衝刺關鍵
NBA／「根本不在乎明星賽」杜蘭特開噴唐西奇、約柯奇比賽態度

NBA／「根本不在乎明星賽」杜蘭特開噴唐西奇、約柯奇比賽態度
NBA／詹姆斯缺賽過多 中斷連21年入選年度陣容紀錄

NBA／詹姆斯缺賽過多 中斷連21年入選年度陣容紀錄
NBA／湖人「三巨頭」只合體10場 唐西奇又因傷缺陣

NBA／湖人「三巨頭」只合體10場 唐西奇又因傷缺陣

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

2026-02-13 23:30
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00
當地時間2月10日，在意大利米蘭舉行的米蘭冬奧會花樣滑冰男子單人滑短節目比賽中，中國選手金博洋獲得86.55分，晉級自由滑比賽。 (中新社)

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

2026-02-13 18:40

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
冬奧／性感荷蘭女將奪金牌露內衣 進帳百萬美金

冬奧／性感荷蘭女將奪金牌露內衣 進帳百萬美金