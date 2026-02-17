NBA／以唐西奇為核心迎接湖人新時代 珍妮巴斯不排除詹姆斯回歸

珍妮巴斯談湖人球隊從圍繞詹姆斯(左)到以唐西奇(右)為核心的未來發展方向轉變。(路透)

湖人 在去年完成易主案，長年經營球隊的巴斯家族將多數股權以約100億美元出售給出售給億萬富豪沃爾特（Mark Walter），讓湖人正式邁入新時代，而前掌舵者珍妮巴斯（Jeanie Buss）在近日受訪時也指出，已故的父親老巴斯（Jerry Buss）肯定會支持這樣的決定，因為湖人必須一直保持在巔峰，而這背後就需要更多的資源投入。

湖人老巴斯在2013年離世後，透過家族信託基金確保家族繼續持有百分之66的湖人股權，並由珍妮巴斯等6兄妹平均分配，不過去年巴斯兄妹決定以近100億美元的價碼將近百分之50的股權出售給沃爾特，至於巴斯家族則保有繼續擔任球隊經營者所需的至少百分之15持股，而珍妮巴斯也獲得一份為期5年的合約，將繼續擔任球隊總裁，至於巴斯家族另外5兄妹則遭到解雇。

對於球隊與家族成員的異動，珍妮巴斯在接受訪問時表示，這段過程是所有兄弟姊妹一同參與，大家也做出了最好的選擇，「這關乎湖人、球隊的輝煌歷史和球迷的期待，所以你需要資源投入，也需要一個方向。我公開的說，我們每個人都有不同意見，都在過著自己的生活，選擇如何支配自己的時間，而這對我們來說都是最好的決定。」

珍妮巴斯也談到了球隊從圍繞詹姆斯（LeBron James）到以唐西奇 （Luka Doncic）為核心的未來發展方向轉變，「與沃爾特的合作將為我們帶來穩定性，使我們繼續朝著圍繞唐西奇打造球隊的目標前進，我們都對於他能夠成為湖人的一員感到無比自豪，他是一位年輕的全明星球員，並深受球迷喜愛。」

珍妮巴斯也強調，即使41歲的詹姆斯合約僅剩下一年，但也不排除下賽季回歸的可能性，「凡事皆有可能，但他本人也從未透露過任何意願，他有權決定自己的職業生涯走向，而且他的表現一直令人印象深刻。」