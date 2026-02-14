NBA／明星賽「復出」就奪三分球大賽冠軍 里拉德3度登頂寫紀錄

拓荒者隊球星里拉德14日獲得NBA明星賽三分球大賽冠軍。(歐新社)

NBA三分球大賽今天率先登場，第一輪就張力十足，兩位拿過冠軍的布克（Devin Booker）和里拉德（Damian Lillard）最後上陣都飆出高分，和第一位上場的黃蜂隊菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）晉級決賽輪，最終以連投進10顆的里拉德以29分奪冠，加入「大鳥」伯格（Larry Bird）和霍奇斯（Craig Hodges），成為史上第3位3度奪下三分球大賽冠軍的球員。

上季季後賽 傷到阿基里斯腱的明星後衛里拉德是2023年和24年冠軍，今年還沒出賽紀錄，首度登場就是明星賽，加入2018年奪冠的太陽隊球星布克（Devin Booker）的行列，和黃蜂隊克努佩爾（Kon Knueppel）、76人隊馬克西（Tyrese Maxey）、騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）、金塊隊穆雷（Jamal Murray）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis Jr.）和熱火隊鮑威爾（Norman Powell）的參賽行列。

今年除一整列的2分彩球，還有兩顆遠距離的「Logo shot」可獲得3分，取最高分的前3名進入決賽輪。

黃蜂隊菜鳥克努佩爾率先上陣，繳出27分高分，第二位上場的米契爾連續進6球、前10顆只錯失1球，也有24分表現。第三位上場的穆雷18分，第四位鮑威爾23分，波提斯第五位上陣拿15分，第六位上場的馬克西17分，布克（Devin Booker）第七位登場兩顆3分球都把握拿30分，壓軸的里拉德也繳出27分高分。

決賽輪先上場的克努佩爾失準僅拿17分，第二位上場的里拉德從第二列開始連進10球，得到比第一輪更佳的29分。壓軸的布克從左側底角出發，第一點就6分全拿、連進9球，進入最後一列彩球已經拿23分，可惜最後一列彩球投進前2球後接續都失手，以27分錯過第二冠。

里拉德奪冠後也比出招牌的比手錶慶祝手勢，再度炒熱現場氣氛。