我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

NBA／新成員艾爾瓦拉多轟8記三分彈 尼克49分狂電76人

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
艾爾瓦拉多。（路透）
艾爾瓦拉多。（路透）

從鵜鶘隊被交易到尼克隊的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado），11日打出穿著尼克戰袍的代表作，面對76人隊只上場18分鐘多就轟下8記三分彈，助隊最多領先到52分，最終也以138：89大勝當家球星安比德（Joel Embiid）缺陣的76人。

艾爾瓦拉多三分球13投8中，進球數追平生涯最高，26分更是尼克最高，好表現讓尼克教頭布朗（Mike Brown）滿意說：「他真的對我們有很大、很大幫助，他用很多方式激發我們的鬥志。」

艾爾瓦拉多的神準表現讓他就算客場出征仍獲得許多歡呼，防守端他也展現招牌的抄截，全場5抄截是兩隊最多，新隊友唐斯（Karl Anthony-Towns）讚說：「這就是你每次在電視上會看到的那個艾爾瓦拉多。」

唐斯也有21分、11籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）也贊助22分，助尼克首節就取得36：23領先，半場打完優勢再擴大到72：42。下半場尼克持續飆分，第四節開節7分鐘就打出25：6猛攻，領先擴大到全場最大的129：77，最終完成49分大勝。

76人當家球星安比德因右膝傷勢管理沒出賽，他是之前碰太陽隊後感到膝蓋酸痛，前一場碰拓荒者隊就休息，11日再缺陣，球隊兩場比賽都吞敗不說，前一場輸17分，今天就算馬克西（Tyrese Maxey）繳出全場最高32分仍被尼克慘電。

上一則

冬奧／曾受重傷不離不棄 「雪橇姐妹」寫下中國紀錄

下一則

MLB／亞瑞納多直擊卡洛爾受傷 他前一球還轟出全壘打

延伸閱讀

盧特尼克認曾登淫魔「蘿莉島」用餐 兩黨議員都喊下台

盧特尼克認曾登淫魔「蘿莉島」用餐 兩黨議員都喊下台
盧特尼克：Nvidia出口H200至中國 須守「了解你的客戶」等許可條款

盧特尼克：Nvidia出口H200至中國 須守「了解你的客戶」等許可條款
川普20年前1句話露餡早知道淫魔案 盧特尼克也認了去「戀童癖島」

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案 盧特尼克也認了去「戀童癖島」
面臨下台呼聲 美商務部長稱與艾普斯坦無瓜葛

面臨下台呼聲 美商務部長稱與艾普斯坦無瓜葛

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃