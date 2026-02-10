NBA／詹姆斯缺賽過多 中斷連21年入選年度陣容紀錄

詹姆斯。(路透)

湖人 隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）因傷缺席開季，今天再因左腳關節 發炎缺席對馬刺隊的比賽，本季缺賽場次達到18場，確定無法達到個人獎項的最少出賽65場，代表連21年入選NBA年度陣容的紀錄告終。

41歲的詹姆斯只有菜鳥年沒有入選最佳陣容，從2005年到2005年，13度入選年度第一隊，年度第二隊和年度第三隊各入選4次，但本季受限身體狀況，先因坐骨神經痛缺席開季前14場比賽，季中又有其他傷勢，連續入選紀錄沒能再延續。

除詹姆斯掛傷兵，湖人也宣布左腿拉傷的唐西奇 （Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）和右腳踝痠痛的史馬特（Marcus Smart）今天都不會出賽。

這是唐西奇連3場缺陣，不過湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）表示唐西奇只是輕微拉傷。26歲的唐西奇昨天已經參與球隊練習，今天也恢復對抗性訓練，碰前東家獨行俠隊的比賽仍有望上陣。

湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）在傷病報告上是右腳痠痛，出賽成疑，不過右膝韌帶扭傷的菜鳥蒂埃羅（Adou Thiero）將回歸。