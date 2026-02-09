NBA／明星賽「星光」更黯淡 柯瑞膝傷未癒確定缺席

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
勇士隊當家球星柯瑞。（路透）
勇士隊當家球星柯瑞。（路透）

NBA明星賽將在本周末登場，但勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因膝傷問題，確定缺席今年賽事，讓明星賽「星光」黯淡不少。

勇士9日和灰熊隊交手，柯瑞因右膝傷勢持續缺席，教頭柯爾（Steve Kerr）賽前宣布，右膝遇髕骨股骨疼痛症候群的柯瑞無法參加明星賽。

髕骨股骨疼痛症候群又稱為「跑者膝」，9日是柯瑞連四場缺陣，11日出戰馬刺隊的比賽也不會上陣。勇士球團表示，希望柯瑞能在明星賽周後歸隊，最快是19日出戰塞爾蒂克隊時歸隊。

柯瑞之前受訪提到膝傷時表示，要在復健過程中不斷學習，才能找到最好方式，「因為還是會痛，必須試著消除所有發炎和疼痛。我們仍要監測和處理傷勢，但如果我太早回歸，傷勢可能會復發。」

柯瑞過去不曾有「跑者膝」問題，兩周前個人訓練卻感到不適，他先缺席一場比賽，之後帶著不適出賽兩場，但在碰活塞隊的第三節傷退，之後就免戰至今。

除了柯瑞，上季包辦MVP的雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也因傷退出明星賽；NBA 8日已宣布亞歷山大位置由火箭隊森根（Alperen Sengun）補上，柯瑞的位置還沒公告替補人選。

