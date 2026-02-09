NBA／巫師慘輸熱火 東區倒數第2 總管：期待戴維斯本季出賽

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
目前效力巫師隊的球星戴維斯因傷無法上場。圖為他1月8日還在獨行俠隊比賽。（美聯社）
10度入選明星賽的戴維斯（Anthony Davis）兩季換了3支球隊不說，還成「痛痛人」，本季更傳出因傷要提前「關機」，不過巫師隊總管道金森（Will Dawkins）8日澄清，他表示期待戴維斯本季能穿上巫師戰袍出賽，不過確切出賽的時間點要等全明星賽後的休息時間才能明朗。

先前有報導指出，巫師打算讓戴維斯本季直接休息，休養1月初扭傷的手指，不過道金森直接出面駁斥，他說：「現在戴維斯的計畫是回到達拉斯完成復建。全明星賽休兵期間，他會再去看一次醫生，這次回診對我們非常重要，可以藉此了解復原進度。」

戴維斯最新傷勢是1月8日傷到手指，最初預估6周可回歸，獨行俠沒等他復原就透過交易將他送到巫師。

巫師8日以101：132慘輸給熱火隊後，戰績14勝38敗排在東區倒數第二，名次只優於溜馬隊，不過透過交易換來全明星層級的楊恩（Trae Young）和戴維斯，展現對下個賽季的企圖。

楊恩因膝蓋扭傷也還無法出賽，不過道金森透露楊恩已經開始進行場上訓練，進度已經到2打2的對抗練習，「他的恢復情況好轉中。」

