我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

NBA／馬刺21歲新秀40分大三元 與名人堂球星羅賓森並列

中央社／洛杉磯7日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
21歲馬刺新秀卡索（左）7日拿下40分大三元。（美聯社）
21歲馬刺新秀卡索（左）7日拿下40分大三元。（美聯社）

馬刺新秀卡索（Stephon Castle），7日以罕見之姿在21歲就拿下40分大三元，不但領軍擊敗獨行俠，同時也躋身名人堂球星等級的紀錄之列。

中央社引述法新社報導，卡索這場比賽的大三元，除了寫下單場個人新高的40分，另外包括12個籃板與12次助攻。在他超級表現下，馬刺最後以138：125擊敗近況低迷的獨行俠，笑納4連勝。

今年僅21歲的卡索是2025年的年度最佳新秀，他7日亦成為NBA史上第三年輕就完成「40分大三元」的球員，僅次於聯盟超級巨星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）。

另外，就隊史而言，馬刺過去也只有名人堂球星羅賓森（David Robinson）拿過40分大三元，卡索如今也躋身這項紀錄之列。

卡索7日19投15中，效率驚人，甚至還繳出3次抄截與1次阻攻，這是馬刺在3天內第2度擊敗獨行俠，後者最近苦吞7連敗。

馬刺其它火力中，瓦瑟爾（Devin Vassell）貢獻17分，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿16分並抓下11個籃板，馬刺上半場是以81：67領先。

獨行俠方面，湯普森（Klay Thompson）攻下全隊最高的19分，表現搶眼的選秀狀元佛萊格（Cooper Flagg）得14分，不過連續4場至少狂取30分的紀錄也遭中斷。

佛萊格第4節並未上場，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）賽後表示，這名19歲的小將背部僵硬。

卡索在第4節中以漂亮的補扣拿下第40分，也將馬刺的領先擴大至129比108。

他在賽後表示：「感覺很好，但更重要的是，知道球隊也能贏球，感覺更棒。」

馬刺 唐西奇 NBA

上一則

經典賽／台美混血費爾柴德入選中華隊 中文喊「台灣加油」

延伸閱讀

NBA／唐西奇缺陣有詹姆斯 湖人退勇士收下3連勝

NBA／唐西奇缺陣有詹姆斯 湖人退勇士收下3連勝
NBA／坐擁三巨頭湖人排名卻直直落 詹皇嘆西區競爭「太激烈」

NBA／坐擁三巨頭湖人排名卻直直落 詹皇嘆西區競爭「太激烈」
NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉

NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉
NBA／唐西奇神級表現湖人名宿讚嘆 黑旋風渥錫：他成為對手惡夢

NBA／唐西奇神級表現湖人名宿讚嘆 黑旋風渥錫：他成為對手惡夢

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能