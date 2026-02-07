我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

NBA／歷經最難熬交易案後險勝國王 泰隆魯：很多人都哭了

記者劉肇育／即時報導
快艇隊老將祖巴茲（右）被交易出去。（路透）
快艇隊老將祖巴茲（右）被交易出去。（路透）

快艇在5日交易大限前共計完成兩筆重磅交易案，分別送走兩大主力哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zubac），在6日出戰國王賽前，快艇前鋒貝頓（Nicolas Batum）就直言，送走祖巴茲是他生涯18年至今最令人難受的一次經驗，總教練泰隆魯也透露，不少球員都因此落淚。

快艇在今年交易大限前決定做出重大變革，將哈登與祖巴茲分別送往騎士和溜馬，並換回葛蘭德（Darius Garland）與馬瑟倫（Bennedict Mathurin），儘管兩筆交易案各界評價不一，但對於攜手奮戰多年的戰友就這樣被送走，其中祖巴茲近期還因為孩子誕生請假陪產，卻在請假過程遭到交易，快艇球員也感到相當不捨。

談到祖巴茲遭到送走，快艇老將貝頓就表示，「我昨天跟妻子說，我在這聯盟打了18年，這是讓我感到最難受的一次，我經歷過朋友、隊友被交易，那感覺很糟，但這次祖巴茲被送走是完全沒有預料到的，他對這支球隊意義重大，管理階層做了一次很艱難的決定。他的小孩剛出生，我無法想像他的處境，昨天我們稍微聊了一下，這真的非常困難。」

至於快艇總教練泰隆魯也說：「這真的太難受了，我看著他一路成長，昨天隊上很多人都哭了，這對我們是無比難熬的一天、情緒複雜的一天。」

在送走兩大主力，而兩名新援葛蘭德、馬瑟倫也都還未能出賽的情況下，快艇6日作客國王主場，則是在雷納德（Kawhi Leonard）全場31分領軍下，以114：111擊敗國王，終止近期2連敗也穩定軍心。

泰隆魯也表示，雷納德在6日賽前就指出，在葛蘭德回歸之前自己將會扛起整支球隊。在祖巴茲交易案後，泰隆魯也與還在養傷的溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）聊到了馬瑟倫，並認為他的加入將為球隊注入新活力。

快艇 蘭德 哈利

上一則

NBA／活塞總裁坦承放棄大交易 仍輕取尼克穩居東區龍頭

下一則

冬奧中國隊服網讚「有史以來最好看」 郎朗壓軸演奏

延伸閱讀

NBA／安戴托昆波留隊公鹿安心了 擊退溜馬本季首度3連勝

NBA／安戴托昆波留隊公鹿安心了 擊退溜馬本季首度3連勝
NBA／重磅交易 快艇將哈登送騎士換回2屆明星後衛葛蘭德

NBA／重磅交易 快艇將哈登送騎士換回2屆明星後衛葛蘭德
NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人
NBA／雷納德、柯林斯領軍反撲 快艇艱辛逆轉殘陣活塞

NBA／雷納德、柯林斯領軍反撲 快艇艱辛逆轉殘陣活塞

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
本屆冬奧美國隊實力完整，加上比賽項目增加，可望創下奪得最多金牌的紀錄。圖為5日女子冰上曲棍球美國隊與捷克隊的比賽。（美聯社）

「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽

2026-02-05 21:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買