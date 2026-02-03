NBA／灰熊打掉重練 送傑克森到爵士換3個第一輪選秀權

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
傑克森。(路透)
交易大限截止前，灰熊隊將傑克森（Jaren Jackson Jr.）送到爵士隊，換取3個第一輪選秀權和新秀克雷頓（Walter Clayton Jr.）和前鋒安德森（Kyle Anderson）、漢崔克斯（Taylor Hendricks）和尼恩（Georges Niang），爵士還得到庫查爾（John Konchar）、蘭德爾（Jock Landale）和威廉斯（Vincent Williams Jr.） 。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）收到的交易消息，爵士送出的選秀權包括2027年湖人隊的選秀權、2027年爵士擁有的其他首輪選秀權，以及2031年太陽隊的選秀權。

26歲的傑克森曾兩度入選全明星賽，且是2022到23賽季的最佳防守球員，去年夏天才和灰熊完成4年2.05億的續約，包括2029到30賽季價值5350萬美元的球員選擇權；送走傑克森讓灰熊創造2880萬美元的交易特例，創下NBA交易特例紀錄。

根據《ESPN》馬克思（Bobby Marks）報導，灰熊接續7季手握12個第一輪選秀權，只遜於雷霆隊和籃網隊；先前灰熊將貝恩（Desmond Bane）送去魔術隊就獲得4個第一輪選秀權，且進入重建期的灰熊仍開放交易當家球星莫蘭特（Ja Morant）的可能性。

傑克森本季為灰熊效力的45場比賽場均成績是19.2分、5.8籃板和1.5阻攻，如今到爵士和馬卡南（Lauri Markkanen）聯手，目前只拿15勝的爵士要谷底翻身難度仍高，至少為下個賽季提升不少信心。

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。（路透）

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

2026-02-01 07:07
芮芭奇娜舉起澳網女子單打冠軍獎盃慶祝。(新華社)

澳網／再見Ace復仇莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第2座大滿貫金盃

2026-01-31 09:35

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐