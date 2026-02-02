我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

NBA／MVP對決 亞歷山大裡子、面子都贏約柯奇

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雷霆隊球星亞歷山大(左)1日拿下34分，率領球隊贏球。(路透)
雷霆隊球星亞歷山大(左)1日拿下34分，率領球隊贏球。(路透)

西區雙強雷霆隊和金塊隊1日正面對決，雷霆在上季包辦雙MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）34分領軍下，全場不曾嚐到落後滋味，最終以121：111踢館成功，收下第39勝。

雷霆近4戰就吞3敗，不過今天除亞歷山大發揮，華勒斯（Cason Wallace）也在外線開火，助隊開賽一路領先，首節握有32：26優勢，半場打完也保持62：55領先。

金塊第三節在當家球星約柯奇（Nikola Jokic）投進三分球後追到74：77，但華勒斯、亞歷山大和維金斯（Aaron Wiggins）接連飆進4記三分彈，一波12：0攻勢讓雷霆再拉開比分；布朗（Bruce Brown）的外線破網雖為金塊止血，但威廉斯（Jaylin Williams）又為雷霆飆進三分彈，三節打完雷霆仍握有101：85優勢。

雷霆第三節灌進39分，第四節一路維持兩位數優勢，最終就以10分差迎接客場勝利。

亞歷山大除34分還傳出13助攻，華勒斯三分球11投7中貢獻27分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）和維金斯各14分；金塊以華森（Peyton Watson）29分最高，約柯奇16分、8助攻、7籃板，穆雷（Jamal Murray）雖有12分、12助攻但16投僅4中。

上一則

NBA／以色列第一人 阿夫迪賈入選全明星賽

下一則

澳網／約克維奇向納達爾致意「看到你在觀眾席很怪」

延伸閱讀

NBA／詹姆斯連續22次入選全明星賽 寫傳奇

NBA／詹姆斯連續22次入選全明星賽 寫傳奇
NBA／約柯奇缺陣16戰強勢回歸 金塊砸沉快艇

NBA／約柯奇缺陣16戰強勢回歸 金塊砸沉快艇
多功能輪胎充氣機 可應變各種緊急狀況

多功能輪胎充氣機 可應變各種緊急狀況
NBA／聯盟無弱旅 亞歷山大狂飆47分 雷霆意外不敵溜馬

NBA／聯盟無弱旅 亞歷山大狂飆47分 雷霆意外不敵溜馬

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
海鷹以31：27擊敗洛杉磯公羊。(美聯社)

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

2026-01-26 00:11
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

2026-01-25 20:15

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席