NBA／MVP對決 亞歷山大裡子、面子都贏約柯奇

雷霆隊球星亞歷山大(左)1日拿下34分，率領球隊贏球。(路透)

西區雙強雷霆隊和金塊隊1日正面對決，雷霆在上季包辦雙MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）34分領軍下，全場不曾嚐到落後滋味，最終以121：111踢館成功，收下第39勝。

雷霆近4戰就吞3敗，不過今天除亞歷山大發揮，華勒斯（Cason Wallace）也在外線開火，助隊開賽一路領先，首節握有32：26優勢，半場打完也保持62：55領先。

金塊第三節在當家球星約柯奇（Nikola Jokic）投進三分球後追到74：77，但華勒斯、亞歷山大和維金斯（Aaron Wiggins）接連飆進4記三分彈，一波12：0攻勢讓雷霆再拉開比分；布朗（Bruce Brown）的外線破網雖為金塊止血，但威廉斯（Jaylin Williams）又為雷霆飆進三分彈，三節打完雷霆仍握有101：85優勢。

雷霆第三節灌進39分，第四節一路維持兩位數優勢，最終就以10分差迎接客場勝利。

亞歷山大除34分還傳出13助攻，華勒斯三分球11投7中貢獻27分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）和維金斯各14分；金塊以華森（Peyton Watson）29分最高，約柯奇16分、8助攻、7籃板，穆雷（Jamal Murray）雖有12分、12助攻但16投僅4中。