NBA／無視球團擋明州槍擊案意見 溫班亞瑪：我不給政治正確答案

溫班亞瑪。(路透)

明尼蘇達州 近期傳出聯邦執法人員槍殺兩名民眾的爭議事件，引發群聚抗議，而馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天被問及此事時，也不顧球團叮嚀勿輕易發言，表示對於部分人認為一般民眾遭到槍殺是可以接受的而感到震驚。

明尼蘇達州近期在兩起大規模移民 執法行動中，出現執法人員開槍殺死一名護理師與一位母親的憾事，不僅引發民眾走上街頭抗議，也加劇了全市民與執法部門間的緊張關係。

而溫班亞瑪在今天練完球被問及此事時表示，雖然自己並非美國公民 ，但他也決定違背球隊公關部門的建議談及對此事看法，「是的公關部門已經嘗試過，但我不會坐在這邊然後給出一些政治正確的答案，我每天醒來看到這些新聞都感到震驚，甚至有些人竟然覺得殺害平民是可以接受的，這簡直太瘋狂了。」

在日前球員工會公開聲明，希望聯盟球員對於此事不再保持沈默後，溫班亞瑪的法國同胞、尼克隊亞布塞萊（Guerschon Yabusele）就曾在個人社群上強調，此事件就是謀殺且該嚴肅看待，也呼籲美國政府必須停止這種行為。

溫班亞瑪也對此表示贊同，並強調自己一直都為敢於發表自己想法的人感到驕傲，即使必須付出一些代價，「我讀了新聞，有時我會對自己的生活提出一些非常深刻的問題，但我也意識到，如果我把所有想法都說出來，我現在承受的代價太大了，所以我無法談論太多細節。我是一名外國人，我生活在這個國家，當然會感到擔憂，我覺得現在的情況已經足夠了，如果私下我們或許可以討論更多，但現在不是時候。」