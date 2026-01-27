我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

NBA／塞爾蒂克播放影片致敬哈勒戴 懷特飆致勝三分球退拓荒者

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
綠衫軍26日以102：94輕取拓荒者。（路透）
綠衫軍26日以102：94輕取拓荒者。（路透）

日前剛結束4連勝之旅的拓荒者隊，26日作客塞爾蒂克隊主場一度落後達到23分，末節展現強大韌性追到僅剩5分差，不過塞爾蒂克懷特（Derrick White）關鍵時刻命中致勝三分球，幫助綠衫軍以102：94輕取拓荒者。

年輕的拓荒者近期打出亮眼表現，過去15場比賽已拿下11勝，勝率也來到五成，這一波連勝的開端，就起於去年底與塞爾蒂克之戰，不過26日作客塞爾蒂克主場，拓荒者也遭到這支聯盟勁旅狠狠上了一課。

塞爾蒂克26日特別播放影片向前後衛哈勒戴（Jrue Holiday）致意，但首節就在攻守兩端展現極高強度，打出一波32：11的攻勢，一口氣取得20分以上的領先優勢，不過近況極佳的拓荒者也在接下來3節逐漸找回比賽節奏，在多點開花的攻勢下於第四節將差距逐漸縮小到個位數。

儘管塞爾蒂克普里查德（Payton Pritchard）在第四節因為拇指受傷提前退場，但懷特在關鍵時刻接管戰局，第四節單節進帳10分，包括比賽最後24秒投進決勝三分球，幫助綠衫軍將分差擴大到8分，最終也以8分差距收下近7場比賽的第5勝。

塞爾蒂克26日以普里查德攻下23分最佳，布朗（Jaylen Brown）則有20分、5助攻、8籃板，懷特18分；拓荒者則以葛蘭特（Jerami Grant）19分最佳，卡瑪拉（Toumani Camara）18分，至於重返波士頓並被播放致敬影片的哈勒戴則有14分進帳。

波士頓

上一則

NBA／跨節17：0猛攻 老鷹落後15分逆轉溜馬奪3連勝

延伸閱讀

NBA／唐西奇狂轟46分、海斯秀胯下灌籃 湖人宰公牛

NBA／唐西奇狂轟46分、海斯秀胯下灌籃 湖人宰公牛
琥碧戈柏扮「蒙娜麗莎」肖像 高掛紐瓦克機場航廈

琥碧戈柏扮「蒙娜麗莎」肖像 高掛紐瓦克機場航廈
紀念金恩博士 上千灣區民眾上街遊行 重申其社會改革理念

紀念金恩博士 上千灣區民眾上街遊行 重申其社會改革理念
NBA／綠衫軍缺主將 溜馬最後6秒致勝球 爆冷奪3連勝

NBA／綠衫軍缺主將 溜馬最後6秒致勝球 爆冷奪3連勝

熱門新聞

U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。(新華社)

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

2026-01-24 12:56
洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41
海鷹以31：27擊敗洛杉磯公羊。(美聯社)

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

2026-01-26 00:11
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

2026-01-25 20:15
湖人以100億元出售後，卻因此讓巴斯家族的宮鬥浮上檯面，圖為在內鬥中勝出的珍妮・巴斯。 (美聯社)

NBA／湖人100億元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

2026-01-22 19:06

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿