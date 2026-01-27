NBA／塞爾蒂克播放影片致敬哈勒戴 懷特飆致勝三分球退拓荒者

綠衫軍26日以102：94輕取拓荒者。（路透）

日前剛結束4連勝之旅的拓荒者隊，26日作客塞爾蒂克隊主場一度落後達到23分，末節展現強大韌性追到僅剩5分差，不過塞爾蒂克懷特（Derrick White）關鍵時刻命中致勝三分球，幫助綠衫軍以102：94輕取拓荒者。

年輕的拓荒者近期打出亮眼表現，過去15場比賽已拿下11勝，勝率也來到五成，這一波連勝的開端，就起於去年底與塞爾蒂克之戰，不過26日作客塞爾蒂克主場，拓荒者也遭到這支聯盟勁旅狠狠上了一課。

塞爾蒂克26日特別播放影片向前後衛哈勒戴（Jrue Holiday）致意，但首節就在攻守兩端展現極高強度，打出一波32：11的攻勢，一口氣取得20分以上的領先優勢，不過近況極佳的拓荒者也在接下來3節逐漸找回比賽節奏，在多點開花的攻勢下於第四節將差距逐漸縮小到個位數。

儘管塞爾蒂克普里查德（Payton Pritchard）在第四節因為拇指受傷提前退場，但懷特在關鍵時刻接管戰局，第四節單節進帳10分，包括比賽最後24秒投進決勝三分球，幫助綠衫軍將分差擴大到8分，最終也以8分差距收下近7場比賽的第5勝。

塞爾蒂克26日以普里查德攻下23分最佳，布朗（Jaylen Brown）則有20分、5助攻、8籃板，懷特18分；拓荒者則以葛蘭特（Jerami Grant）19分最佳，卡瑪拉（Toumani Camara）18分，至於重返波士頓 並被播放致敬影片的哈勒戴則有14分進帳。