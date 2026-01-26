NBA／勇士做客明尼蘇達氣氛凝重 柯爾：感同身受、為城市祈禱

我的頻道

中央社／洛杉磯25日綜合外電
勇士總教練柯爾。（美聯社）
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯近日傳出聯邦移民執法官員開槍射殺37歲男護理師普雷蒂後，NBA金州勇士25日在客場以111：85力挫灰狼，勇士總教練柯爾賽後受訪表示比賽氣氛凝重。

路透報導，原訂24日舉行的灰狼對勇士之戰，因這起致命槍擊事件延期至25日舉行。

遭聯邦探員槍殺的普雷蒂（Alex Pretti）生前在當地退伍軍人醫院擔任加護病房護理師，家屬表示他「期盼為這個世界帶來改變」。

這是明尼阿波利斯（Minneapolis）近期第二起平民遭開槍身亡事件。不到3周前，移民暨海關執法局（ICE）官員在掃蕩非法移民行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）。

勇士從開場到比賽最後幾乎一路保持領先，當家球星柯瑞（Stephen Curry）25日狂飆26分，貢獻7次助攻和4次抄截。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪表示：「老實說，我感覺到對方（灰狼隊）士氣低落。這是我參加過最怪異和哀傷的比賽之一，你能明顯感受到氣氛凝重。」

柯爾表示：「我們能感覺到，這裡發生的所有事和這座城市經歷的一切使對方球員欲振乏力，所以25日晚上特別令人憂傷。」

勇士明天將再戰灰狼。柯爾指出，在當地社區面臨困難之際，他對勇士隊受到款待表示感激。

他說：「我們現在只能為這座城市和當地民眾祈禱。非常謝謝和珍惜他們給我們的熱情款待。我們對他們正在經歷的一切感同身受。」

澳網／衛冕冠軍基斯直落二慘遭淘汰 皮古拉闖8強：我打得非常順

