NBA／浪費20分領先 鵜鶘拉尾盤驚險拔馬刺

鵜鶘以104：95勝馬刺。(路透)

最多落後20分的馬刺 隊，25日主場差點演出超級逆轉勝，憑藉第三節到第四節的跨節29：5猛攻要到領先，但最後5分鐘進攻當機，被鵜鶘回敬一波15：1強攻，最終鵜鶘仍以104：95奪下連勝。

鵜鶘靠第二節31：19攻勢要到領先，半場打完取得56：47領先，第三節比伊（Saddiq Bey）罰球得手後領先更達到全場最多的78：58。

馬刺先靠布萊恩（Carter Bryant）外線止血，節末瓦賽爾（Devin Vassell）和福克斯（De'Aaron Fox）的接連進球再讓三節打完分差縮小到68：82，第四節「黑衫軍」更打出11：0的開節猛攻，差距縮小到3分。

福克斯投進外線讓馬刺扳平戰局，夏帕尼（Julian Champagnie）的罰球得手更讓馬刺超前比分，但夏帕尼灌籃讓馬刺取得92：87領先後，「黑衫軍」進攻突然當機，鵜鶘回敬一波15：1猛攻回到領先，米西（Yves Missi）還演出爆發力十足暴扣，最終仍以104：95踢館成功。

比伊和威廉森（Zion Williamson）雙雙為鵜鶘攻下24分、10籃板，墨菲（Trey Murphy III）17分、9助攻；馬刺以溫班亞瑪（Victor Wembanyama）16分、16籃板、4阻攻最佳，強森（Keldon Johnson）15分。