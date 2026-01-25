NCAA／台美混血「賀家兄弟」交鋒 哥哥飆27分率康乃爾逆轉哈佛

我的頻道

中央社／台北25日電
賀丹（右）和賀博。（圖／中華籃協提供）
賀丹（右）和賀博。（圖／中華籃協提供）

台美混血「賀家兄弟」賀丹、賀博24日在NCAA男籃賽場正面交鋒，其中哥哥賀丹狂轟全場最高27分，包含終場前飆進關鍵三分彈，率領康乃爾大學以86：79逆轉哈佛大學

康乃爾大學在全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃賽場作客哈佛大學，同時是台美混血的賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）上演「兄弟內戰」戲碼，就算哈佛一度手握16分領先，不過在賀丹豪取27分的領軍下，康乃爾最後如願逆轉勝出，拿到艱辛的客場勝利。

此役上半場開打後，康乃爾受限於對手的流暢進攻，一度處於25：41落後，所幸靠著賀丹火燙的外線手感緊咬比分，而康乃爾在易籃後增加防守強度，同步帶動進攻節奏，回敬一波18：0的猛烈攻勢，重新回到競爭行列，也讓兩隊開啟互換領先的拉鋸戰模式。

進入決勝的關鍵時刻，賀丹展現大心臟挺身而出，不僅終場前49.4秒飆進逆轉三分彈，隨後完成重要抄截，並投進罰球擴大分差，幫助球隊鎖定戰果，最後康乃爾以7分之差帶走客場勝利，而且根據康乃爾官網指出，本場比賽追平校史本世紀第4大逆轉勝。

此役哥哥賀丹以高檔投籃命中率，拿到全場最高27分，包含飆進6記三分球，並外帶5籃板，而提前犯滿畢業的弟弟賀博同樣秀出得分爆發力，雖然僅上場19分鐘，但仍高效率取得19分、5籃板數據。

