快訊

庫克接班人？50歲硬體主管職權擴大 掌蘋果「設計團隊」

中國女碩士生誣告英國警察性侵 性愛錄音揭她主動 下場慘了

NBA／單場70分2周年再飆大三元 安比德笑稱與老婆討論生子日

記者劉肇育／即時報導
76人隊球星安比德(前)22日繳出32分、15籃板、10助攻的大三元表現，幫助76人在延長賽取勝。(路透)
76人一哥安比德在兩年前的22日與馬刺之戰以單場70分寫下個人生涯得分新高，就在迎來兩周年之際，他22日又在與火箭之戰繳出32分、15籃板、10助攻的大三元表現，幫助76人在延長賽取勝，對於22日儼然成為個人幸運日，安比德賽後也笑著表示，回家後要與老婆好好「算日子」，希望下個孩子在這天出生。

儘管本季開季受到傷勢困擾，但76人一哥安比德近期逐漸重拾MVP級身手，在22日與火箭之戰，他不僅拿下個人本季首度的大三元，上場46分鐘還創下個人近3年來新高，讓76人總教練諾斯（Nick Nurse）都直言，這對於過去3年飽受傷病所苦的安比德來說無疑是一次重大進步。

談到在單場70分的兩周年日這天，再度打出個人本季代表作，安比德賽後受訪時也輕鬆的與媒體笑稱，「賽後我就在想說，也許我應該要在1月22日這天生個孩子，那天似乎是個好日子，回家後我和老婆可能會討論一下，好好算算日子，確保能在1月22日這天生個孩子。」

安比德與巴西名模老婆德寶拉（Anne de Paula）從2018年開始交往，兩人也在2020年誕下一子，並在2023年完成婚禮，而安比德生涯至今已是第4度在22日出賽，並拿下3勝1敗佳績。

