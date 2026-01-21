NBA／唐西奇達標1萬4000分史上第4年輕 成明星賽票王詹姆斯送祝福

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
唐西奇成為史上第5年輕達成1萬4000分的球員。（路透）

湖人隊20日與金塊隊之戰，靠著唐西奇（Luka Doncic）全場進帳38分、13籃板、10助攻「大三元」，以115：107獲勝，為客場長征開出紅盤，唐西奇也成為史上第5年輕達成1萬4000分的球員，僅次於詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、布萊恩（Kobe Bryant）與安東尼（Carmelo Anthony）。

湖人從20日作客金塊主場開始，將展開客場8連戰，首場比賽就擊退強敵，上半場防守再度崩盤讓金塊猛轟71分下，下半場總算找回攻守節奏，金塊後兩節僅再拿下36分，加上進攻端在唐西奇帶動下，最終成功拿下勝利。

談到20日上半場陷入苦戰，日前剛成為NBA明星賽先發人氣王的唐西奇說：「上半場尾聲被對手打出攻勢，但我們依舊保持團結，展現該有品質。下半場我們的防守太出色了，這都要歸功於教練團調整比賽計畫，以及大家完美執行。」

除了唐西奇有大三元演出外，詹姆斯也有19分、9籃板、8助攻的全能數據，雙發動機正常運作，讓湖人在進攻端銳不可擋，總教練瑞迪克（JJ Redick）說：「他們整個賽季都展現極大耐心，無論是唐西奇在中場創造空間，還是他的快攻推進，以及詹姆斯內線傳球，帶給我們很大幫助。」

詹姆斯也說：「如果我能讓隊友充滿信心，任務就會輕鬆很多，他們也會在場上為你全力以赴，拚冠軍要靠團隊。」

唐西奇成為聯盟新科人氣王，過去曾多次以最高票入選明星賽先發的詹姆斯也送上祝福，「今晚看到他球衣上的那塊（明星賽）標誌，實在是酷斃了，他用行動證明自己為何能成為這樣的球員。」

