NBA／終於等到格林復出 太陽板凳火力全開退76人客場3連勝

記者劉肇育／即時報導
太陽格林(左)傷癒復出。 (路透)
太陽格林(左)傷癒復出。 (路透)

近期拉出一波2連勝的太陽隊，今天客場之旅來到費城作客76人隊主場，儘管上半場還與對手拉鋸，但靠著球隊一哥布克（Devin Booker）以及板凳球員在下半場的活躍表現，太陽也成功拉開差距，最終以116：110擊敗76人，收下客場3連勝。

近期展開客場長征的太陽，在日前不敵熱火與活塞雙強後，近兩場比賽面對尼克和籃網都以個位數分差險勝，而今天作客76人主場也再度打出一場拉鋸戰，其中本季透過交易案轉戰太陽後，因為腿部傷勢僅出賽過2場的格林，也在今天迎接近2個半月來的首次出賽，也是他生涯首度從板凳出發。

太陽今天上半場也與76人展開拉鋸，格林則是在第一節中段替補上陣後透過罰球拿下復出後的首次得分，而他上半場打完也拿下7分、2籃板、2助攻，但76人烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）今天前兩節外線手感發燙，幫助76人在上半場緊咬比分。

易籃後76人在烏布瑞領軍下打出一波13：2的攻勢反超前比數，但太陽在第三節團隊火力全開，不僅先發的布克單節個人進帳12分，替補上陣的格林等人也加入搶分行列，助太陽單節猛轟40分拉開差距，最終太陽也在第四節成功守成，以6分差收下3連勝。

太陽今天以布克拿下27分最佳，至於格林則有12分進帳，成為太陽4名得分上雙的板凳球員之一，而他本季出賽3場太陽也全勝作收，另外包括艾倫（Grayson Allen）、伊戈達羅（Oso Ighodaro）和古德溫（Jordan Goodwin）也都有雙位數得分表現；至於76人則以新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）25分最佳，馬克西（Tyrese Maxey）和烏布瑞分別有20分和21分進帳。

