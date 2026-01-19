NBA／獨行俠克里斯提8記三分球 尼克慘輸 主場球迷噓爆

獨行俠114：97打敗尼克。（美聯社）

獨行俠隊19日在包括戴維斯（Anthony Davis）等多名主力缺陣的情況下作客紐約，面對近期陷入低潮的地主尼克隊，克里斯提（Max Christie）全場投進8記三分球拿下26分，佛雷格（Cooper Flagg）18分、7籃板、3助攻全能演出，最終以114：97賞給尼克近11場比賽第9敗，尼克主場噓聲四起。

尼克在今年季中錦標賽奪下冠軍後，一度因為傷病問題陷入低潮，儘管幾名主力在近期已陸續回歸，卻無法擺脫輸球陰影，在19日賽前10場比賽已經吞下8敗；至於獨行俠19日雖然迎回狀元郎佛雷格，但包括戴維斯、華盛頓（P.J. Washington）、葛佛（Daniel Gafford）、羅素（D'Angelo Russell）也持續缺陣。

不過近期雙殺爵士的獨行俠，繼前兩場比賽湯普森（Klay Thompson）挺身而出後，19日與尼克之戰再度有球員接管戰局，前一場面對爵士就有22分演出的克里斯提，19日三分球10投8中，拿下全隊最高的26分，成為獨行俠5名得分上雙位數球員中的其中一人。

至於剛傷癒歸隊的佛雷格，儘管19日僅出賽28分鐘，但同樣以高效率的14投7中拿下18分，搭配上馬歇爾（Naji Marshall）的19分，以及從板凳殺出的湯普森、西塞（Moussa Cisse）分別攻下14分和15分、9籃板，幫助獨行俠在上半場就拉開領先差距到20分以上，最終也以17分差收下3連勝。

尼克19日布朗森和唐斯（Karl-Anthony Towns）皆攻下22分表現最佳，唐斯另外有18籃板進帳，不過兩人也是尼克唯三得分上雙的球員，而尼克的糟糕表現也遭到地主球迷的噓聲以對。