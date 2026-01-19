NBA／雷納德缺陣 哈登轟36分 快艇退巫師奪6連勝

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
快艇110：106賞給巫師7連敗。(路透)
快艇110：106賞給巫師7連敗。(路透)

快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）19日雖因傷連兩場缺陣，不過球隊有「大鬍子」哈登（James Harden）坐鎮，他面對巫師隊轟下36分，包括最後5秒罰球盡墨後自己再搶下進攻籃板，接續兩罰沒再失手，助隊以110：106驚險奪下6連勝，也賞給巫師7連敗。

哈登讀秒階段頻頻站上罰球線，36.9秒兩罰俱中助快艇取得108：106領先；巫師的喬治（Kyshawn George）錯過超前三分彈機會後球隊犯規，讓哈登再度站上罰球線。

累積16罰俱中的哈登，5.9秒的兩次罰球意外都失手，不過卻掌握到進攻籃板，最後3.5秒的兩罰沒再錯過，讓快艇以4分差完成6連勝。

兩隊19日打得拉鋸，首節26：26戰平，最大分差是第三節時巫師以70：60領先，但快艇馬上回敬9：2猛攻，三節打完也以79：81緊咬比分，加上哈登第四節發揮，助隊演出逆轉勝。

哈登36分包括20投18中的罰球，另有7籃板和9助攻，板凳出發的米勒（Jordan Miller）貢獻16分。巫師還沒迎接交易來的楊恩（Trae Young）回歸，19日雖有薩爾（Alex Sarr）28分、喬治18分表現，仍吞下7連敗。

快艇

