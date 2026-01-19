NBA／有唐西奇沒詹姆斯 柯瑞第12度入選全明星賽

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
勇士隊當家球星柯瑞。(美聯社)
勇士隊當家球星柯瑞。(美聯社)

今年NBA明星賽先發出爐，西區由湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）領銜，但寫下無數紀錄的隊友詹姆斯（LeBron James）意外落馬，連續入選明星賽先發的紀錄停在21年。

從2005年開始，詹姆斯就是先發名單的不動人選，但本季先是缺席開季頭14場比賽，連續得分兩位數場次也中斷在1297場，最新出爐的明星賽票選中也無緣先發。

西區的先發五人包括金塊隊全能中鋒約柯奇（Nikola Jokic）、雷霆隊上季奪下雙料MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、馬刺隊「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）及勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）。

東區聯盟先發是公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、尼克隊球星布朗森（Jalen Brunson）、76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）、活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）和塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）。

今年全明星賽將是柯瑞第12度打全明星賽，東區的安戴托昆波儘管公鹿戰績不佳，仍是第10度在年度盛會亮相。

柯瑞 湖人 唐西奇

NBA／詹皇41歲仍巔峰 累積51000分史上第一

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

