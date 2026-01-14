NBA／隊史第二人 黃蜂將退休老柯瑞球衣

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
老柯瑞(右)生涯16個NBA賽季有10季在黃蜂度過，退役後也在黃蜂擔任球評和形象大使。旁為兒子柯瑞現役勇士隊。(路透資料照)
老柯瑞(右)生涯16個NBA賽季有10季在黃蜂度過，退役後也在黃蜂擔任球評和形象大使。旁為兒子柯瑞現役勇士隊。(路透資料照)

黃蜂隊宣布，將退休柯瑞（Dell Curry）的30號球衣，球衣退休儀式將在3月19日出戰魔術隊後進行，讓老柯瑞形容難以置信。

在此之前，黃蜂只退休過菲爾斯（Bobby Phills）的13號球衣，老柯瑞將成隊史第二人。

老柯瑞生涯16個NBA賽季有10季在黃蜂度過，1988到98賽季效力黃蜂期間，他1994年獲得年度第六人，退役後也在黃蜂擔任球評和形象大使。

30號球衣將高掛黃蜂球場，老柯瑞說：「我從沒想過會發生，這對我意義重大。」他表示自己熱愛籃球，從球迷、籃球獲得太多，讓他想繼續參與其中，盡所能來回饋社會，轉播時也想讓球迷、球隊和轉播團隊得到樂趣。

老柯瑞已經擔任黃蜂隊的球評17季，連同球員等於在夏洛特27年；他兩個兒子目前都在勇士隊效力，大兒子柯瑞（Stephen Curry）更是聯盟招牌球星。

黃蜂老闆施納爾（Rick Schnall）和普洛特金（Gabe Plotkin）做出退休老柯瑞球衣的決定，兩人公告中提到，老柯瑞已經為黃蜂服務超過25年，專業度、職業操守和追求卓越的態度完美詮釋「黃蜂精神」，球衣退休的榮譽當之無愧。

