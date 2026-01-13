NBA／戴維斯手傷不動刀 仍要休8周以上

戴維斯。(美聯社)

交易到獨行俠隊宛如「痛痛人」的球星戴維斯（Anthony Davis），最新傷勢是傷到左手韌帶，團隊參考專業人士意見後決定不動刀，將在6星期後再做評估。

知情人士向美國《ESPN》表示，戴維斯當地周二在洛杉磯 和骨科 名醫史蒂文・申（Steven Shin）進行第二次會診後，決定不動刀，不過就算不進行手術，他仍至少缺席8周以上。

戴維斯是去年2月因唐西奇（Luka Doncic）的驚天交易案，從湖人 隊到獨行俠，不過32歲的戴維斯轉換東家後大小狀況不斷，不到一年就有18處傷勢，讓他至今只為獨行俠打了29場比賽。最新傷勢發生在上周客場出戰爵士隊，戴維斯防守爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）時傷到左手韌帶，讓他帶著21分、11籃板表現退場。

本季戴維斯打了20場比賽，場均仍有20.4分、11.1籃板、2.8助攻和1.7阻攻，無奈傷痛太多，球團已經開放討論交易可能，不過美國時間2月5日交易大限前戴維斯又出現新傷，可能減低有興趣球隊的交易意願。

圍繞新科選秀「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）重建的獨行俠，在戴維斯出賽的20場比賽勝率剛好5成，他缺陣的20場比賽戰績是5勝15敗，目前15勝25敗戰績僅排西區第12。