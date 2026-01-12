NBA／綠衫軍缺主將 溜馬最後6秒致勝球 爆冷奪3連勝

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
溜馬驚險以98：96打敗塞爾蒂克。(路透)

聯盟戰績最差的溜馬隊12日把握對手塞爾蒂克隊主將布朗（Jaylen Brown）缺陣機會，在席亞康（Pascal Siakam）全場21分，包括最後6秒的致勝球領軍下，驚險以98：96扳倒東區排名前段班的「綠衫軍」，喜迎本季首度3連勝。

上季打進總冠軍賽的溜馬，本季受傷兵影響，開季前37場只拿6勝，戰績在聯盟敬陪末座，不過近期打出不同氣象，先是擊敗黃蜂隊止住13連敗，也讓總教練卡萊爾（Rick Carlisle）終於成為史上第11位千勝教頭，前一場再擊敗全員到齊的熱火隊，2連勝追平本季隊史最長。

12日面對東區第3的塞爾蒂克，溜馬首節雖僅拿19分，但華克（Jarace Walker）、赫夫（Jay Huff）第二節外線接連破網，助隊先追平綠衫軍，半場打完也以53：56緊咬比分，第三節更打出一波20：4猛攻，反以73：60超前。

塞爾蒂克在普里查德（Payton Pritchard）獨得11分下回敬17：6攻勢，三節打完分差縮小到77：79，第四節拉鋸時刻懷特（Derrick White）最後29秒更攻進追平球，但席亞康最後6秒單打得手拋進打板致勝球，懷特有機會的「絕殺」外線又彈框而出，讓溜馬驚險以98：96守護勝利。

席亞康攻下溜馬最高21分，赫夫20分，奈哈德（Andrew Nembhard）13分、9助攻；塞爾蒂克主將布朗因背傷缺陣，普里查德攻下全場最高23分，懷特18分。

