NBA／柯瑞、巴特勒同場30+無用 老鷹退勇士奪3連勝

記者曾思儒／即時報導
勇士隊球星柯瑞（右）11日拿下31分，但球隊仍輸球。（美聯社）
勇士隊球星柯瑞（右）11日拿下31分，但球隊仍輸球。（美聯社）

勇士隊兩大球星柯瑞（Stephen Curry）、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天同場飆分，柯瑞投進3記三分球在內的31分，巴特勒也有30分演出，但老鷹隊點點開花，全隊六人得分兩位數，下半場拉開差距下以124：111踢館成功。

主場的勇士打出14：4的開節攻勢，但老鷹馬上回敬14：0猛攻，勇士在老將霍福特（Al Horford）連續得分才帶著28：27進入第二節。

第二節比分拉鋸，老鷹節末平手之際亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）連飆進2記三分彈，讓老鷹半場打完取得59：53。

老鷹第三節再打出11：5攻勢，領先達到12分；勇士連四波攻擊得手，不到75秒就回敬一波10：0猛攻，柯瑞高難度切入得手更追到71：72，但接續5分多鐘只有柯瑞再進一球，被老鷹打出19：2猛攻，差距擴大到91：73，三節結束老鷹也握有94：78領先。

決勝節歐康古（Onyeka Okongwu）和肯納德（Luke Kennard）接連飆進4記三分彈，讓老鷹領先達到106：81；勇士就算巴特勒和柯瑞聯手追分，差距仍在兩位數，比賽還有3分16秒勇士就將主力換下，最終以13分差錯過3連勝機會。

勇士雙球星雖同場飆分，但其餘球員沒能挹注火力，只有梅爾頓（De'Anthony Melton）10分達到兩位數；老鷹點點開花，亞歷山大-華克攻下24分，強森（Jalen Johnson）23分，替補的肯納德三分球9投6中攻下22分，客場連勝金塊隊和勇士。

