NBA／灰狼上演19分落後逆轉 愛德華致勝球射下馬刺

灰狼隊球星愛德華11日在比賽最後16秒投進致勝球。(美聯社)

馬刺 隊今天浪費最多19分領先，儘管當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）回到先發攻下全場最高29分，但第四節團隊僅拿18分，讓主場的灰狼隊上演驚奇逆轉，在愛德華（Anthony Edwards）最後16秒投進致勝球下以104：103捍衛勝利。

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）今天因病缺陣，由長期擔任助理教練的諾里（Micah Nori）代掌兵符，首節以24：31落後馬刺，半場打完差距擴大到42：55。

根據統計，上半場當溫班亞瑪不在場上時，灰狼有6成命中率，但溫班亞瑪上陣時命中率直線下滑到僅1成8，可見馬刺當家球星在防守端的功效。

溫班亞瑪第三節率先飆進三分彈，夏帕尼（Julian Champagnie）再追加3罰，助馬刺領先到全場最大的19分，不過灰狼在迪文森佐（Donte DiVincenzo）發揮下縮小差距，三節打完先追到71：85，決勝節更步步進逼，藍道（Julius Randle）最後3分鐘的進球讓灰狼98：98追平比數，愛德華的跳投破網更讓灰狼取得2分領先。

巴恩斯（Harrison Barnes）投進外線讓馬刺回到1分領先，但灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也馬上回敬超前球；福克斯（De'Aaron Fox）讀秒階段出手破網讓馬刺再有短暫優勢，不過愛德華最後16秒再飆進致勝球，溫班亞瑪和福克斯有機會的「絕殺球」都失手，讓灰狼完成19分驚天逆轉。

馬刺先發五人得分都達兩位數，溫班亞瑪29分外，替補的強森（Keldon Johnson）15分已是團隊最高。灰狼以愛德華23分最佳，迪文森佐19分，里德（Naz Reid）17分、11籃板。