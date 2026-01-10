NBA／溫班亞瑪下半場大爆發 「關鍵跳投」率馬刺扳倒綠衫軍

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
第四節拉鋸時刻溫班亞瑪挺身而出，助馬刺以100：95後來居上奪勝。（美聯社）
東西區排名第2的塞爾蒂克隊和馬刺隊10日在TD花園廣場對決，主場的「綠衫軍」泰半時間擁有領先優勢，但馬刺第四節拉鋸時刻溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和夏帕尼（Julian Champagnie）接連挺身而出，助隊以100：95後來居上，在可能的冠軍賽前哨戰拔得頭籌。

膝傷回歸第3戰的溫班亞瑪同樣從板凳出發，他攻下21分和福克斯（De'Aaron Fox）並列馬刺最高，其中16分集中在下半場，先助隊第三節打出11：2攻勢，將比分追到64：64平手，第四節最後19.2秒更飆進關鍵跳投，這記中距離破網讓馬刺領先擴大到99：94，幾乎宣判「綠衫軍」反撲無望。

強森（Keldon Johnson）為馬刺貢獻18分和10籃板，夏帕尼12分，聯手賞給塞爾蒂克近12場比賽的第3敗。

兩隊全場差距都在個位數，「背靠背」主場迎敵的塞爾蒂克上半場祭出雙人防守溫班亞瑪的策略成效不錯，但下半場仍遭馬刺球星突破，兩軍3月11日將轉戰德州再對決。

「綠衫軍」10日得分集中在兩大主將懷特（Derrick White）和布朗（Jaylen Brown）身上，懷特攻下29分、9籃板，布朗27分、8籃板、7助攻但也出現5失誤。

