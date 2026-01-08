NBA／前一場被驅逐出場 柯爾自爆「讓媽媽失望了」

勇士隊60歲教頭柯爾。（路透）

勇士隊60歲教頭柯爾（Steve Kerr）前一場碰快艇 隊時，被裁判哨音激怒，第四節最後7分多鐘連領2次技術犯規遭驅逐，他7日透露高齡91歲的媽媽當時也在場，對自己表現十分失望。

柯爾7日率隊主場迎戰公鹿隊前透露，母親當時看到自己動怒很驚恐，「她還問我是不是會對裁判動手，我回『媽，我人生從沒打過人』，她回說『你看起來要打他了，那些人為什麼要這樣攔你？』，這都是表演的一部分，她不了解。」柯爾表示，母親以為自己真的要動手這件事讓自己有點擔心，也嚇了一跳。

這是柯爾生涯第5度和裁判槓上後被驅逐，再被問到這些哨音，他沒透露究竟為何被激怒，只說：「我對幾個吹判感到不滿。」

勇士當家球星柯瑞 （Stephen Curry）倒是感謝柯爾的爆炸，即使因此被媽媽責備，柯瑞說：「 我還看過更糟的，我不會告訴你們是何時，但這代表他們母子關係很好。她每場比賽都會看，全神貫注而且非常關心他，才會公開批評他，但我們需要他發火，所以柯爾夫人，我們當然會原諒他。」

就連對手公鹿教練瑞佛斯（Doc Rivers）也開玩笑說，他對柯爾感到失望，「他表現像個傻子，柯爾這行為我受夠了。」公鹿教頭自爆，自己也曾經因發言不妥被媽媽狠狠教訓一頓，「有趣的是你嘴上說抱歉，但你會知道隔天又重蹈覆轍嗎，所以這真的是個難題。」