NBA／愛德華打到場邊吃零食 熱火迎回赫洛仍輸灰狼28分

愛德華僅打29分鐘就攻下26分，帶領灰狼輕取熱火。（美聯社）

近期拉出2連勝的灰狼隊，6日在主場迎戰熱火隊的賽事中，雖然球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）一度在第二節時受傷退場，不過短暫治療回到場上後，帶領狼群發起猛攻，下半場將領先差距擴大到20分以上，最終灰狼也以122：94，在4天內兩度擊敗熱火，收下3連勝。

今年開季一度打得跌跌撞撞的熱火與灰狼，隨著賽季進行也逐漸找回強隊風範，灰狼更是在愛德華領軍下，戰績直逼西區前段班；雙方日前在邁阿密交手，當時灰狼在愛德華拿下33分領軍下，以10分差距擊敗熱火。

今天兩軍再度碰頭，愛德華依舊保持火燙手感，上半場就拿下16分，儘管第二節一度因為手指挫傷回到休息室治療，但隨後他就帶著零食回到板凳席上，邊吃邊觀賽，上半場打完灰狼也靠著第二節猛轟34分，取得7分領先。

易籃後，灰狼進攻火力絲毫不減，在愛德華領軍下打出多點開花的攻勢，第三節單節再度拉出32：23的攻勢，第四節初更是趁著熱火進攻當機，將領先優勢擴大到20分以上，最終灰狼也以28分差距大勝熱火，收下3連勝。

灰狼今天先發五虎皆得分上雙，愛德華僅打29分鐘就攻下26分，戈貝爾（Rudy Gobert）則有13分、17籃板演出，藍道（Julius Randle）15分、11籃板、5助攻；反觀熱火先發僅有鮑威爾（Norman Powell）攻下21分與維金斯（Andrew Wiggins）拿下10分得分上雙，缺席近一個月的「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）從板凳出發拿下17分。