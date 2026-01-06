NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

強森。(美聯社)

老鷹隊傳出可望將球隊一哥楊恩（Trae Young）擺上交易檯面後，收到不少球隊報價，離開亞特蘭大 幾乎已成定局，強森（Jalen Johnson）在他離隊後有望扶正為新門面，湖人 隊球星詹姆斯（LeBron James）近日錄製節目時大讚強森有「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）的影子。

在楊恩本賽季飽受傷病所苦的情況下，強森一肩扛起老鷹勝負重任，甚至在楊恩缺陣的情況下，球隊還打出更佳戰績，讓楊恩的處境變得更為尷尬，昨天傳出老鷹已開始討論交易楊恩的可能性，也開放各隊提出交易報價。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，「楊恩在老鷹的生涯即將走到盡頭，無論是他本人還是老鷹都很清楚，他們已經不再適合彼此。」

老鷹願意將楊恩交易出去，強森的好表現是主因，本賽季至今繳出平均23.7分、10.4籃板、8.4助攻的全能成績，且已經7度寫下大三元，展現成為球隊新一哥的潛力。

談到這位24歲全能前鋒，詹姆斯說：「我將他與皮朋做比較，顯然他還有很長的路要走，但就天賦而言，你看看他很長的臂展，加上6呎9吋到10吋的身高，跑起來就像是一頭鹿一樣，運動能力超級強，我們聯盟的一大特點就是信心和機會，我相當看好他的潛力。」

傳奇後衛奈許（Steve Nash）也說：「只要保持健康，我認為他絕對是全明星級別的球員，這是他第一次真正的肩負如此重任，而他也正在兌現自己的承諾與天賦。」