NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

記者劉肇育／即時報導
強森。(美聯社)
強森。(美聯社)

老鷹隊傳出可望將球隊一哥楊恩（Trae Young）擺上交易檯面後，收到不少球隊報價，離開亞特蘭大幾乎已成定局，強森（Jalen Johnson）在他離隊後有望扶正為新門面，湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）近日錄製節目時大讚強森有「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）的影子。

在楊恩本賽季飽受傷病所苦的情況下，強森一肩扛起老鷹勝負重任，甚至在楊恩缺陣的情況下，球隊還打出更佳戰績，讓楊恩的處境變得更為尷尬，昨天傳出老鷹已開始討論交易楊恩的可能性，也開放各隊提出交易報價。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，「楊恩在老鷹的生涯即將走到盡頭，無論是他本人還是老鷹都很清楚，他們已經不再適合彼此。」

老鷹願意將楊恩交易出去，強森的好表現是主因，本賽季至今繳出平均23.7分、10.4籃板、8.4助攻的全能成績，且已經7度寫下大三元，展現成為球隊新一哥的潛力。

談到這位24歲全能前鋒，詹姆斯說：「我將他與皮朋做比較，顯然他還有很長的路要走，但就天賦而言，你看看他很長的臂展，加上6呎9吋到10吋的身高，跑起來就像是一頭鹿一樣，運動能力超級強，我們聯盟的一大特點就是信心和機會，我相當看好他的潛力。」

傳奇後衛奈許（Steve Nash）也說：「只要保持健康，我認為他絕對是全明星級別的球員，這是他第一次真正的肩負如此重任，而他也正在兌現自己的承諾與天賦。」

NBA／「GOAT」辯論新觀點 詹姆斯經紀人:關鍵一擊仍屬喬丹

NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

NBA／楊恩遭批不防守不搶籃板 高層談交易:很多人不喜歡和他同隊

NBA／籲「保送」詹皇進明星賽 勇士格林:他當門面20年了

林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
愛德華提早離場，賽後也沒接受採訪。(路透)

NBA／不滿教練換下主將 愛德華丟毛巾提前離場

2025-12-31 22:50
杜蘭特(右)。 (美聯社)

NBA／慘遭「大麵包」三分砸臉 KD吐槽：投這什麼垃圾球

2026-01-02 22:02
提格直言，波爾被交易離隊正是勇士爭冠窗口落幕轉折點。 （美聯社）

NBA／勇士王朝落幕關鍵 提格直言：波爾本該接班湯普森

2026-01-02 01:10
楊恩。 (路透)

NBA／楊恩遭批不防守不搶籃板 高層談交易：很多人不喜歡和他同隊

2026-01-02 21:12
太陽中鋒威廉斯(右)談被湖人退貨，坦言超級生氣。 (路透)

NBA／坦言被湖人退貨超生氣 中鋒威廉斯：以為能成為拼圖

2026-01-01 19:40

美國人窮得只剩「豪宅」?研究:住小房子反而更快樂

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

