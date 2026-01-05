NBA／對前東家灰熊連續飆分 拉拉維亞火力爆發成湖人奇兵

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
頂替八村壘先發位置的拉拉維亞爆砍26分，成湖人第三得分點。（路透）

湖人隊和灰熊隊3天內兩度交手，主場的湖人克服最多16分落後，除了當家球星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）聯手轟下62分是120：114捍衛主場的關鍵，頂替八村壘先發位置的拉拉維亞（Jake LaRavia）也爆砍26分，成球隊第三得分點。

拉拉維亞原本場均只有9.1分，對灰熊卻特別有心得，前一場12投8中攻下21分，今天更繳出16投9中表現；不只進攻幫助「紫金軍團」，他防守也不遜色，幫助湖人限制灰熊命中率僅4成2，團隊三分球41投僅10中，命中率也僅2成4。

拉拉維亞說，自己就是球隊想要做什麼任務就會去執行的球員，「我和瑞迪克（JJ Redick）、助教勒維斯克（Beau Levesque）有過很多交流，他們告訴我想要我做什麼，上場後我就是每場都盡力表現。不是每場都能一直進球，但我能控制為比賽的投入程度。」

拉拉維亞提到，大家都會討論進攻失敗率，自己能做的就是每晚付出所有，為球隊帶來能量。

連續兩戰面對同樣對手，有點季後賽賽制的味道，湖人總教練瑞迪克表示喜歡如此安排，讓球隊可以模擬季後賽的狀況，「這對我們是很好的成長機會，贏球之後也意識到還有很多要進步的部分，這是我們的大挑戰。」

