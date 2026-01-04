我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

久坐壓力大陽氣不足、小寒體感更冷 中醫師：早睡晚起顧臟腑

黃仁勳：未來2年 Nvidia與聯想AI合作規模或再擴大5倍

NBA／格林被吹出場 柯瑞單節狂轟20分逆轉爵士

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯瑞火力大爆發。（美聯社）
柯瑞火力大爆發。（美聯社）

揮別昨2日輸雷霆隊37分陰霾，勇士隊3日面對爵士隊，第二節主將格林（Draymond Green）雖被吹出場，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）第三節狂轟20分、全場貢獻31分，率隊演出逆轉勝，以123：114捍衛主場。

格林第二節2分25秒因不滿判決，被連吹兩個技術犯規出場；這已是格林近8場比賽第二度被驅逐出場，累積生涯第22次。爵士靠格林2次技術犯規得到罰球機會，馬卡南（Lauri Markkanen）兩罰都把握後爵士領先擴大到全場最大的60：48；勇士靠梅爾頓（De'Anthony Melton）外線破網縮小差距，半場打完追到58：65。

第三節成柯瑞個人秀時間，他三分球6投4中加上4罰都得手，單節狂轟20分，包括一波個人連拿9分攻勢；他的4記三分彈還有兩球是超過30呎的超大號外線，讓主場球迷歡聲雷動。

勇士靠柯瑞帶動，單節打出42：31的逆轉攻勢，第四節理查德（Will Richard）再追加2記三分彈，勇士開節一波11：3攻勢拉開差距，第四節一路領先下以9分差止敗。

柯瑞三分球12投6中轟下全隊最高31分，巴特勒（Jimmy Butler III）和波斯特（Quinten Post）各15分，提前出場的格林8分。爵士以馬卡南35分最高，喬治（Keyonte George）22分、9助攻。

柯瑞

上一則

NBA／馬克西狂飆36分 76人賞尼克本季最長3連敗

延伸閱讀

NBA／籲「保送」詹皇進明星賽 勇士格林：他當門面20年了

NBA／籲「保送」詹皇進明星賽 勇士格林：他當門面20年了
NBA／柯瑞回老家轟26分 勇士三分雨射爆黃蜂

NBA／柯瑞回老家轟26分 勇士三分雨射爆黃蜂
NBA／柯瑞生涯總得分超越賈奈特 勇士險勝籃網近5戰4勝

NBA／柯瑞生涯總得分超越賈奈特 勇士險勝籃網近5戰4勝
NBA聖誕大戰 水花兄弟重逢 柯瑞穿湯普森簽名鞋

NBA聖誕大戰 水花兄弟重逢 柯瑞穿湯普森簽名鞋

熱門新聞

林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
周杰倫(左)驚喜現身林書豪的球衣退休儀式。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」

2025-12-28 11:25
林書豪在球衣退休儀式和國王全體球員合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／結束15年球員生涯 林書豪曝印象最深刻一戰

2025-12-28 13:22
澳洲男網選手基里洛斯（右）28日在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（左）。（美聯社）

網球「性別大戰」爭議中開打 壞小子擊敗莎芭蓮卡

2025-12-28 21:38
愛德華提早離場，賽後也沒接受採訪。(路透)

NBA／不滿教練換下主將 愛德華丟毛巾提前離場

2025-12-31 22:50
湖人球星詹姆斯（左）於26日對上火箭球星杜蘭特（右）。（美聯社）

NBA／近10戰苦吞6敗後開會檢討 湖人教頭點出3大方向

2025-12-27 22:10

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境