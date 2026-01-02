我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計程車司機暴衝撞人行道 首爾鬧區1死13傷

Grok新功能遭濫用改出不當影像 女控私照被「脫衣服」

NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

記者劉肇育／即時報導
老鷹隊球星強森（右）2日拿下個人本季第7次「大三元」。（美聯社）
老鷹隊球星強森（右）2日拿下個人本季第7次「大三元」。（美聯社）

老鷹隊2日在球隊一哥楊恩（Trae Young）持續缺陣的情況下迎戰尼克隊，不過在打出新一哥架勢的強森（Jalen Johnson）拿下個人本季第7次「大三元」，以及靠著團隊防守讓尼克在第二、三節進攻受限下，最終老鷹就以111：99擊敗尼克，收下2連勝。

老鷹日前在球隊一哥楊恩歸隊後，卻苦吞一波7連敗，不過在日前打完尼克楊恩再度因傷缺陣後，老鷹先是與戰績龍頭雷霆戰隊至比賽最後階段才輸球，又在前一場比賽擊敗灰狼隊止敗，這也讓交易楊恩的聲音再度浮上檯面。

而2日與尼克之戰，老鷹更是打出一場讓楊恩變得更加尷尬的賽事，上半場老鷹團隊火力全開，在第一節就拿下33分，第二節更是靠著防守限制住尼克攻勢，讓他們單節僅有17分進帳，其中丹尼爾斯（Dyson Daniels）的防守更是讓尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）整場比賽打得是綁手綁腳，上半場打完尼克也取得13分領先。

易籃後，老鷹的防守壓迫持續讓尼克無法在進攻端有所施展，第三節再度僅有23分進帳，老鷹也一度將領先優勢擴大到26分，最終也以12分差距拿下2連勝，且根據統計，本季老鷹在楊恩缺陣的賽事中拿下15勝11敗，在他出賽的情況下僅有2勝8敗。

老鷹強森2日以18分、10籃板、11助攻完成個人本季第7次「大三元」，在聯盟中僅次於金塊隊約柯奇（Nikola Jokic），至於歐康古（Onyeka Okongwu）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）皆進帳23分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）11分、8助攻、6籃板；至於尼克布朗森雖然攻下24分，但全場24次出手僅命中10球，包括三分球10投僅1中，阿努諾比（OG Anunoby）則有19分。

上一則

MLB／15隊喊聲卻沒幾隊報價 今井達也寧願少拿3000萬、再拚大約

延伸閱讀

NBA／楊恩遭批不防守不搶籃板 高層談交易：很多人不喜歡和他同隊

NBA／楊恩遭批不防守不搶籃板 高層談交易：很多人不喜歡和他同隊
牛排餐廳這道經典配菜 歷史比南北戰爭還早

牛排餐廳這道經典配菜 歷史比南北戰爭還早
NBA／尼克雙星合砍70分力擋老鷹 楊恩難堪回歸後還沒贏過

NBA／尼克雙星合砍70分力擋老鷹 楊恩難堪回歸後還沒贏過
NBA／聖誕大戰前傳壞消息 金塊先發強森成傷兵

NBA／聖誕大戰前傳壞消息 金塊先發強森成傷兵

熱門新聞

林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
周杰倫(左)驚喜現身林書豪的球衣退休儀式。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」

2025-12-28 11:25
林書豪在球衣退休儀式和國王全體球員合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／結束15年球員生涯 林書豪曝印象最深刻一戰

2025-12-28 13:22
湖人隊球星詹姆斯（右）25日在輸球後直接離場，未接受訪問。（美聯社）

NBA／湖人輸火箭詹姆斯直接離場 唐西奇：需要五人共同努力才能贏

2025-12-26 02:45
澳洲男網選手基里洛斯（右）28日在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（左）。（美聯社）

網球「性別大戰」爭議中開打 壞小子擊敗莎芭蓮卡

2025-12-28 21:38
愛德華提早離場，賽後也沒接受採訪。(路透)

NBA／不滿教練換下主將 愛德華丟毛巾提前離場

2025-12-31 22:50

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」

不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」