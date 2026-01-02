NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

老鷹隊球星強森（右）2日拿下個人本季第7次「大三元」。（美聯社）

老鷹隊2日在球隊一哥楊恩（Trae Young）持續缺陣的情況下迎戰尼克隊，不過在打出新一哥架勢的強森（Jalen Johnson）拿下個人本季第7次「大三元」，以及靠著團隊防守讓尼克在第二、三節進攻受限下，最終老鷹就以111：99擊敗尼克，收下2連勝。

老鷹日前在球隊一哥楊恩歸隊後，卻苦吞一波7連敗，不過在日前打完尼克楊恩再度因傷缺陣後，老鷹先是與戰績龍頭雷霆戰隊至比賽最後階段才輸球，又在前一場比賽擊敗灰狼隊止敗，這也讓交易楊恩的聲音再度浮上檯面。

而2日與尼克之戰，老鷹更是打出一場讓楊恩變得更加尷尬的賽事，上半場老鷹團隊火力全開，在第一節就拿下33分，第二節更是靠著防守限制住尼克攻勢，讓他們單節僅有17分進帳，其中丹尼爾斯（Dyson Daniels）的防守更是讓尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）整場比賽打得是綁手綁腳，上半場打完尼克也取得13分領先。

易籃後，老鷹的防守壓迫持續讓尼克無法在進攻端有所施展，第三節再度僅有23分進帳，老鷹也一度將領先優勢擴大到26分，最終也以12分差距拿下2連勝，且根據統計，本季老鷹在楊恩缺陣的賽事中拿下15勝11敗，在他出賽的情況下僅有2勝8敗。

老鷹強森2日以18分、10籃板、11助攻完成個人本季第7次「大三元」，在聯盟中僅次於金塊隊約柯奇（Nikola Jokic），至於歐康古（Onyeka Okongwu）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）皆進帳23分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）11分、8助攻、6籃板；至於尼克布朗森雖然攻下24分，但全場24次出手僅命中10球，包括三分球10投僅1中，阿努諾比（OG Anunoby）則有19分。