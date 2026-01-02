NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

馬刺隊福克斯2日拿下24分。（路透）

馬刺 隊在前一場與尼克隊之戰雖然成功報了NBA 盃決賽輸球之仇，但卻也傷了球隊一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama），在2日溫班亞瑪缺席的情況下，馬刺則是前往溜馬隊主場作客，並靠著替補球員狂轟57分，最終以123：113賞給溜馬11連敗，也讓教頭卡萊爾（Rick Carlisle）的執教千勝紀錄持續卡關。

馬刺文班亞瑪在前一場與尼克之戰膝蓋受傷，1日檢查節出爐，韌帶並未出現結構性損傷，不過2日與溜馬之戰他仍是缺陣，下場與拓荒者隊之戰是否出賽也仍是未知。

雖然少了文班亞瑪這位球隊攻守核心，但馬刺2日遭遇聯盟戰績墊底的溜馬，依舊靠著替補球員的出色發揮，在第二節單節狂轟41分後就取得雙位數的領先優勢。

儘管下半場溜馬一度展開反撲，在第三節後段一度追到僅剩6分差，但馬刺強森（Keldon Johnson）、哈波（Dylan Harper）在第四節接管戰局，兩人包辦了馬刺在該節前19分中的16分，帶領馬刺將差距再度擴大到17分，最終也以10分差距收下2連勝，並賞給溜馬11連敗，讓卡萊爾的生涯執教勝場數繼續卡關在999場。

溜馬隊2日輸球，教練卡萊爾（中）的執教千勝紀錄持續卡關。（美聯社）

馬刺2日以福克斯（De'Aaron Fox）拿下24分最佳，卡瑟爾（Stephon Castle）19分，至於替補上陣的哈波與強森分別有22分與16分進帳；溜馬則是以席亞康（Pascal Siakam）23分、10籃板最佳，奈哈德（Andrew Nembhard）19分。